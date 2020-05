Odlet kosmické lodi Crew Dragon zhatilo počasí. Druhý pokus proběhne v sobotu

Pouhých sedmnáct minut před plánovaným odletem posádky Crew Dragon byl start odložen z důvodu špatného počasí. Největší hrozbu pro misi údajně představovaly elektrifikované mraky. Pokud by kolem nich raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon proletěla příliš blízko, mohl by do ní uhodit blesk

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC