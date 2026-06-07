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Podívejte se, jak budou vypadat chytré brýle od Samsungu

Ondřej Pohl
Podívejte se, jak budou vypadat chytré brýle od Samsungu
Fotografie: Ondřej Pohl, fZone.cz
  • Zařízení vypadá jako běžné dioptrické obroučky a disponuje kamerou, dotykovým ovládáním a propojením s umělou inteligencí v telefonu
  • S hmotností pod 50 gramů a čipem Snapdragon AR1 má jít o nejlehčí brýle na trhu, které výrobce oficiálně představí 22. července

Jak se přibližuje červencová akce Unpacked, na níž Samsung představuje své nejnovější modely, unikají další a další informace, čeho bychom se měli přesně dočkat. Prakticky jisté je uvedení nových ohelbných telefonů (mobilenet.cz) a hodinek. Tentokrát však na sebe strhne největší díl pozornosti úplně jiné příslušenství – chytré brýle.

Díky uniklému videu se potvrdily spekulace, že se korejský výrobce vydá cestou co nejběžnějších brýlí. Galaxy Glasses tak vypadají jako běžné dioptrické obroučky a o jejich „chytrosti“ vypovídá jen pár detailů. Samozřejmě je to kamera na čelní části, kterou doprovází dioda, která informuje ostatní, že je aktivní snímání. Pořízené snímky pak poputují do připojeného smartphonu, kde je analyzuje AI, která pak nabídne uživateli nejrůznější funkce. Na pravé bočnici se nachází dotyková ploška pro ovládání.

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Vše by mělo běžet na čipu Qualcomm Snapdragon AR1, který je vyroben přesně pro potřeby chytrých brýlí. Chybět nebude Bluetooth, Wi-Fi, reproduktory a 155mAh baterie. To vše by se mělo s hmotností dostat pod 50 gramů a pokud se tato hodnota potvrdí, budou to nejlehčí chytré brýle na trhu. To se dozvíme společně s dalšími podrobnostmi už 22. července.

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