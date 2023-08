Projektor Samsung The Freestyle (2023) přináší zajímavá vylepšení

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Minulý rok jsme pro vás otestovali velmi zajímavý projektor, Samsung The Freestyle. Líbil se nám design, praktický stojánek i opravdu pestré možnosti využití. Na veletrhu CES 2023 Samsung ukázal druhou generaci tohoto projektoru, ovšem oficiální představení pro Evropu a zahájení prodejů nastává až nyní.

Hned na začátek můžeme prozradit, že základ zůstal stejný, ovšem Samsung zapracoval na některých neduzích původní generace. Jak se novinka povedla prozradíme v dnešních prvních dojmech.

Technické parametry Samsung The Freestyle (2023)

Rozměry 172,8 × 104,2 × 95,2 mm Použitá technologie DLP LED Světelný tok 550 LED lumenů (230 ANSI lumenů) HDR10/HLG ano/ano Životnost lampy 30 000 hodin Rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 px, 60 Hz) Maximální úhlopříčka 100", 2,7 metru Reproduktor 360stupňový, 5 W Automatická korekce zkreslení ano Automatické ostření ano Podpora 3D ne Konektorová výbava 1× microHDMI, 1× USB-C pro nabíjení Bezdrátová komunikace Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Operační systém Tizen OS Obsah balení projektor, napájecí kabel, adaptér do sítě, solární dálkový ovladač, krytka lampy Cena 24 990 Kč

Konstrukční zpracování: líbí se nám stále

Samsung si je moc dobře vědom toho, že se design projektoru The Freestyle povedl, proto jej nijak nezměnil. Stále tu tak máme projektor s integrovaným stojánkem s rozměry zhruba 172,8 × 104,2 × 95,2 mm a hmotností o trochu více než 800 gramů. Stojánek však doznal vylepšení, pocitově klade větší odpor a díky tomu je nastavení správného sklonu ještě jednodušší. Projektor je k dispozici v bílé barevné variantě, ovšem Samsung nabízí i speciální pryžové „skiny“, díky kterým můžete barvu změnit na růžovou, zelenou, béžovou. Vyjdou přitom na zhruba 1 tisíc korun, kromě krytu získáte i kovový stojánek v dané barvě.

Na těle projektoru nalezneme kromě USB-C konektoru pro nabíjení také microHDMI konektor, který byl i na původní generaci. Ano, klasické velké HDMI by se nám líbilo více, ovšem projektor je předurčen pro bezdrátové sdílení obsahu, pro což je skvěle vybaven, o tom však až později. Na těle nechybí ani rychlý mechanický přepínač mikrofonu pro zajištění soukromí. My doplníme, že projektor stále disponuje jedním 5W reproduktorem, který díky konstrukci projektoru a rozložení po obvodu nabídne 360stupňový zvuk. I přesto, že nejde o nejhlasitější reproduktor v projektoru, při maximální hlasitosti je slyšet více než dobře a kvalitně, navíc se zvuk nijak nedeformuje.

Novinky? Je toho dost

Rovnou se pustíme do novinek, na které se můžete těšit. Samsung nově deklaruje životnost lampy po dobu 30 000 hodin, což je o 10 000 hodin více než u původní generaci. 30 000 hodin znamená, že jej můžete používat 8 hodin denně po dobu 10 let. To jsou skvělé výsledky. Samsung se rozhodl dodat také kvalitnější ovladač, který na první pohled sice vypadá identicky, ale je vybaven solárním článkem na zadní straně, díky kterému se může průběžně dobíjet. Stále má však i USB-C konektor, kterým ovladač v případě potřeby (či absence slunečního svitu) dobijete velmi rychle, za necelou hodinu.

Dostáváme se k vylepšení, které potěší asi všechny – Samsung výrazně zapracoval na automatické korekci zkreslení a rychlosti ostření. Senzor na korekci měla už původní generace, ta se však čas od času potýkala s problémem, kdy nesprávně zarovnala obraz při promítání z úhlu. To se nové generace netýká, obraz se zarovná automaticky, jakmile s projektorem pohnete a rovnou se i přeostří, hotovo je během 1–2 vteřin a výsledek je opravdu působivý. Pokud byste však stále nebyli spokojení, můžete zarovnání upravit i manuálně, jako u běžných projektorů. Díky tomu docílíte perfektně ostrého a zarovnaného obrazu i v případě, že projektor na podklad míří z prakticky libovolného úhlu.

Projektor disponuje operačním systémem Tizen, díky tomu se jeho ovládání prakticky neliší od ovládání chytré televize s tímto systémem. Prostředí je intuitivní, prakticky rozdělené a velmi přehledné. Díky přítomnosti Tizenu se můžete spolehnout i na instalaci aplikací dle libosti, v projektoru navíc naleznete předinstalované streamovací platformy jako Netflix, Disney+, Amazon Prime, SkyShowtime, Rakuten TV, nebo třeba YouTube. Nechybí dokonce ani předinstalovaný prohlížeč webu. Doinstalovat si můžete i aplikace pro sledování televize, například Sledování TV, která funguje výborně.

Novinkou je i funkce Smart Edge Blending, kterou můžete aktivovat skrze aplikaci Samsung SmartThings. Funguje tak, že pokud si pořídíte dva projektory Freestyle, můžete obraz sloučit do jednoho velkého s poměrem stran 21:9. Celým procesem kalibrace a spojení vás v pár krocích provede samotná aplikace.

Velmi zajímavou novinkou je Xbox Game Pass. Ano, přímo skrze projektor (po připojení vhodného ovladače a přihlášení se k předplatnému) můžete přímo skrze projektor streamovat herní tituly, a to bez nutnosti vlastnit herní konzoli, nebo televizor, vše se odehraje přímo v projektoru. My jsme na vyzkoušení dostali ovladač z Xbox a hraní si opravdu užili.

A co zůstalo?

Samsung The Freestyle (2023) podporuje přímé zrcadlení včetně AirPlay 2.0 a DLNA, nechybí ani oblíbený Ambient Mode, který zpříjemní různé oslavy a párty s přáteli. Začneme úplným základem, kdy z projektoru můžete udělat takovou malou lucernu tím, že zakryjete lampu projektoru dodávaným pouzdrem. Ano, to vás asi tolik neohromí, ale Samsung toho umí více. Další funkcí je zobrazení různých šablon s různorodým zaměřením, například oslavy, párty nebo zkrátka jen šablony pro navození klidné atmosféry (krb, okno s výhledem a podobně).

Co se týká maximální úhlopříčky, Samsung slibuje 100 palců ze vzdálenosti 2,7 metrů. Zachována zůstala i stejná svítivost 550 LED lumenů (230 ANSI lumenů), která je vhodná pro večerní promítání, nebo promítání v dobře zatemněné místnosti.

Zhodnocení: pěkný posun

Ano, Samsung The Freestyle (2023) nemá vyšší svítivost, stejně tak Samsung nenasadil „dospělý“ HDMI konektor, přesto přinesl vylepšení, která se opravdu povedla. Osobně jsem nadšen z automatické korekce zkreslení a ostrosti, obojí funguje výborně. Stejně tak se nám líbí nasazení Xbox Game Pass, pro nudné večery jde o ideální zpestření. Cena projektoru není nejnižší, konkrétně činí 24 990 Kč. Původní generace se aktuálně vyprodává za cenu okolo 12 tisíc korun, přesto si myslíme, že si nová generace pozornost kvůli mnohdy zásadním vylepšením zaslouží.