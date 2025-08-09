Robotický vysavač Dyson Spot+Scrub AI doslova „vydrhne“ všechny nečistoty

Už v lednu příštího roku se můžeme těšit na opravdu zajímavou novinku – nový robotický vysavač společnosti Dyson s označením Spot+Scrub AI. Jak už název napovídá, v hlavní roli bude tentokrát kamera s umělou inteligencí, která se vydá do boje proti skvrnám a zaschlým nečistotám. Dyson prozrazuje, že je jedno, jak odolná skvrna bude – Spot+Scrub AI s ní bude bojovat tak dlouho, dokud nepovolí. A zdá se, že k tomu má opravdu skvěle našlápnuto!
Robotický vysavač Dyson Spot+Scrub s umělou inteligencí představuje novou generaci technologie Dyson pro mokré i suché čištění podlah. Díky detekci skvrn s podporou AI a adaptivnímu čisticímu režimu dokáže přesně identifikovat nečistoty, reagovat na ně, kontrolovat výsledek a zároveň se s vysokou přesností vyhýbat překážkám. Nabídne velmi slušný sací výkon 18 000 Pa, což ho řadí k těm vůbec nejvýkonnějším.
Kamera s umělou inteligencí, zelené LED osvětlení a inteligentní navigace umožňují rozpoznat téměř 200 typů předmětů – od kabelů až po ponožky – a efektivně kolem nich uklidit. Pokročilý systém detekce skvrn využívá porovnání obrazu před a po úklidu k ověření, zda byla skvrna odstraněna, a v případě potřeby se k ní opakovaně vrací, dokud není zcela čistá – a to až 15 tahy. Pro mokré vysávání je vybaven 12bodovým hydratačním systémem v samočisticím válci, který se v průběhu úklidu sám čistí uvnitř robota, není tedy třeba opakovaných návštěv dokovací stanice. Cyklonový bezsáčkový dok zajišťuje hygienické vyprazdňování, což je značná konkurenční výhoda – není třeba dokupovat náhradní sáčky. Má stálý sací výkon a prostřednictvím aplikace MyDyson mohou uživatelé sledovat mapy úklidu a zadávat cílené úklidové úkoly.
James Dyson k robotu doplňuje: „Inženýři společnosti Dyson vyvíjejí robotické čističe od 90. let. První DC06 jsme představili v roce 2001 a od té doby neustále vyvíjíme technologii vidění. Nyní jsme zkonstruovali robota, který inteligentně detekuje, identifikuje a čistí skvrny, rozlité tekutiny a nečistoty, rozpozná odolné skvrny a prochází je znovu a znovu, dokud nezmizí. Ve všem mu pomáhá pokročilá AI. Je to chytrý a přizpůsobivý přístroj!“
Nový robotický vysavač od společnosti Dyson bude dostupný od ledna příštího roku.