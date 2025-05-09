Eufy odhalilo schodišťový výtah a vyřešilo věčný problém robotických vysavačů

Pokud máte více než jedno patro, ať už v bytě nebo v domě, zřejmě řešíte věčný problém robotických vysavačů – po schodech se zkrátka nedostanou. S tím se však nechtěla smířit značka Anker Eufy, která v rámci veletrhu IFA odhalila speciální robotický výtah pro vysavače Eufy s označením MarsWalker. MarsWalker není robotický vysavač, ale spíše „schodolez“, který je s robotickými vysavači Eufy kompatibilní – a nepůjde jen o jeden produkt, kompatibilní bude s více vysavači.
MarsWalker funguje na podobném principu jako robotický vysavač, je však mohutnější a jde spíše o pouzdro na přenášení. To zajišťují 4 robotická ramena, která se dokážou sklápět a korigovat tak sklon schodiště. Zbytek zajistí pásy podobné tankovým, které jsou pro schody pochopitelně vhodnější než běžná kolečka. Reálně to funguje tak, že se MarsWalker otevře, robotický vysavač do něj zajede a MarsWalker jej přemístí do jiného patra. Eufy deklaruje, že by měl zvládnout jak klasické schody, tak i ty točité ve tvaru „L“ či „U“. Zároveň MarsWalker vytvoří virtuální mapu domu, aby vás nasměroval, kam nejlépe vysavač a samotný MarsWalker umístit.
MarsWalker bude fungovat s více typy robotických vysavačů Eufy, kompatibilita však prozatím nebyla upřesněna. MarsWalker bude k dispozici v roce 2026, podrobnosti o ceně a lokální dostupnosti však výrobce zatím neprozradil. Jisté je, že kompatibilní bude s nejnovějším robotickým vysavačem Eufy RoboVac Omni S2, který patří mezi novinky výrobce Eufy a který se bude v roce 2026 prodávat za cenu okolo 40 tisíc korun.
Vysokou cenu si chce Eufy RoboVac Omni S2 obhájit díky extrémnímu sacímu výkonu 30 000 Pa a přítlakovému mopu o síle 1,6 kg. Má nový kartáč DuoSpiral, který zabraňuje zamotávání i u koberců s vysokým vlasem, a umělá inteligence dokáže rozpoznat více než 200 typů překážek. Velmi zajímavou funkcí je i průběžné uvolňování vůní v interiéru. Samozřejmostí je multifunkční dokovací stanice, která se postará o údržbu robotického vysavače „od A do Z“.