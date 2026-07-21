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Samsung Galaxy Card jde v USA přímo proti Apple Card

Ondřej Pohl
Samsung Galaxy Card jde v USA přímo proti Apple Card
Fotografie: Samsung
  • Společnost Samsung představila na trhu v USA svou první kreditní kartu Samsung Galaxy Card
  • Karta vytvořená ve spolupráci s bankou Barclays láká na prémiové kovové provedení, výhodný systém peněžních odměn za nákupy i streamovací služby

Mohlo by se zdát, že v dnešní době virtuálních karet, hodinek, náramků a prstenů už je plastová platební karta přežitek minulosti, ale přesto Samsung (samsung.com) představil kartu Samsung Galaxy Card, svou vůbec první kreditní kartu, která je navržena tak, aby poskytovala peněžní odměny a integrované možnosti financování pro každodenní nákupy i produkty Samsungu, a která tak má konkurovat kartě Apple Card.

Samsung Galaxy Card

Kartu, kterou vydává Barclays US Consumer Bank v rámci sítě Visa, lze získat jak ve virtuální podobě, tak jako prémiovou fyzickou kartu z kovu s černým logem Samsung, ale pouze na území USA. Zákazníci pak mimo jiné získají: 5 % peněžní odměny za způsobilé nákupy provedené přímo u společnosti Samsung, 3 % peněžní odměny za nákupy provedené prostřednictvím služby Samsung Wallet, 2 % peněžní odměny za streamovací služby, jako jsou Netflix, Disney+ a Spotify a 1 % peněžní odměny za všechny ostatní nákupy. K tomu dostanou 20% slevu na program Samsung VIP Advantage a navíc 5 % peněžní odměny při zakoupení nebo prodloužení členství v programu Samsung VIP Advantage.

Samsung Galaxy Card

Karta funguje v rámci ekosystému Samsung Wallet, který uživatelům umožňuje sjednotit platební karty, digitální identifikační doklady, vstupenky a klíče do jedné aplikace. Bezpečnost je zajištěna prostřednictvím Samsung Knox, mobilní bezpečnostní platformy společnosti na úrovni vojenských standardů, která je integrována do zařízení Samsung.

samsung.com,
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