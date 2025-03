Samsung na MWC ukázal, jak chce konkurovat Apple Vision Pro

Fotografie: Martin Pultzner, fZone.cz

Když Apple přišel se svými brýlemi Vision Pro, chvíli to vypadalo, že je to ta „další velká věc“, která dramaticky promění to, jak používáme výpočetní techniku. Brýle s rozšířenou realitou mají potenciál nahradit nejen mobil, ale počítač nebo velký televizor. Jenže vlna zájmu opadla stejně rychle, jako přišla. A to se nezmění nejspíše až do doby, než vývoj technologií umožní sestavit takové zařízení výrazně levněji.

I z toho důvodu nemusí Samsung se svojí odpovědí nijak extra spěchat. Na veletrhu MWC v Barceloně tak ukázal pouze vzhled zařízení, jehož bylo zakázáno dotýkat se, a tak se návštěvník musel spokojit pouze s kusými informacemi. Očekává se, že tato náhlavní souprava s kódovým označením Moohan a Androidem XR, na které se již nějakou dobu pracuje ve spolupráci se společností Google, se dostane na trh v příštím roce.

Samozřejmostí má být zapojení umělé inteligence v podobě Gemini, což Samsung popisuje jako „přelomové zařízení představující významný krok směrem k personalizovaným zážitkům, které používají kontext a které neuvěřitelným způsobem zlepšují každodenní život.“ Všechny funkce, které ale Samsung naznačuje, už jsme viděli u Vision Pro, nicméně má stále hodně času na to, aby překvapil něčím novým.