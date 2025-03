Simpsonovi či všechny Marvelovky za 49 Kč? Disney+ přichází se zajímavou akcí

Fotografie: unsplash.com

Streamovací platforma Disney+ aktuálně nabízí dva tarify, a to Standard a Premium. První jmenovaný vyjde na 199 Kč měsíčně, druhý na 299 Kč měsíčně, liší se přitom zejména kvalitou obrazu 4K vs. Full HD). společnost se rozhodla pokusí se přilákat nové zákazníky (viz oficiální stránky služby), kdy nabízí první čtyři měsíce předplatného za 49 Kč. Současná akce se vztahuje na nové a případně vracející se uživatele. Pokud služby Disney+ využíváte, máte bohužel smůlu.

Na celou obrazovku Promo akce na tarif Standard za 49 Kč v březnu 2025

Akci je nezbytné začít využívat do 30. března 2025, poté vám poběží čtyři měsíce, kdy každý zaplatíte 49 Kč. Jedná se o 75 % slevu z běžných 199 Kč současného předplatného. Po skončení tříměsíční promo akce se vám cena navýší již na zmíněných 199 Kč, tedy tarif Standard.

Na platformě Disney+ máte možnost sledovat například oblíbený animovaný seriál Simpsonovi, a to drtivou většinu dílů, přičemž naprostá většina je opatřena českým dabingem. Nechybí ani kompletní nabídka filmů a seriálů ze světa Marve. Společnost přímo láká i na nový seriál Daredevil: Znovuzrození, který bude mít premiéru 5. března nebo film Odvážná Viana 2, jehož premiéra na Disney+ proběhne 12. března.