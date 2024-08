Disney+ po roce zase zdraží. Navýšení ceny mírní příchod nového tarifu

Fotografie: unsplash.com

Streamovací platformy mezi sebou soupeří o zákazníky, avšak v posledních dvou letech jsme svědky poměrně výrazného zdražování. Nedávno zdražil například Netflix, u něhož šlo o první navýšení cen za minimálně 8 let od jeho oficiálního vstupu na český trh. Zdálo se, že všechny služby již prošly nevyhnutelnými cenovými změnami a uživatelé budou mít alespoň na nějaký čas klid. Tento předpoklad se však ukázal jako chybný. Po zhruba roce totiž opět zdražuje platforma Disney+.

Kolik si připlatíme?

Poslední zdražení proběhlo 1. listopadu 2023, kdy se cena jediného tarifu zvýšila o 40 Kč, ze 199 Kč na 239 Kč při měsíční platbě. Pro rok 2024 si Disney připravilo ještě větší zdražení, jak informuje v nové tiskové zprávě. Cena se zvýší o dalších 60 Kč, z 239 Kč na 299 Kč měsíčně.

Tarif nyní nese název Premium a nabízí možnost přehrávání vybraných titulů ve 4K rozlišení s HDR a zvukem Dolby Atmos. Umožňuje také streamování na 4 zařízeních současně a stahování obsahu až na 10 různých zařízení.

Pojmenování tarifu naznačuje, že Disney+ zavádí i nový tarif. Česká republika zatím nepatří mezi trhy, kde by byl dostupný tarif s reklamou. Naopak se objeví nový tarif s názvem Standard za 199 Kč měsíčně. Ten však přináší několik omezení – maximální kvalita obrazu je Full HD, zvuk je maximálně ve formátu 5.1, a souběžné přehrávání je možné jen na dvou zařízeních. Je třeba dodat, že ještě před rokem cena 199 Kč stačila na to nejlepší od Disney+, nyní bude za tuto cenu k dispozici nižší kvalita a omezené možnosti.

U obou tarifů je možnost ušetřit při roční platbě, kdy Premium vyjde na 2 990 Kč a Standard na 1 990 Kč. V praxi to znamená, že místo 12 měsíců zaplatíte pouze za 10 měsíců.

Disney+ končící tarif Disney+ Premium Disney+ Standard cena / měsíc 239 Kč 299 Kč 199 Kč cena / rok 2 390 Kč 2 990 Kč 1 990 Kč kvalita obrazu 4K 4K Full HD počet zařízení souběžně 4 4 2

Kdy změna cen proběhne?

Změna cen a zavedení nových tarifů je plánována na 17. října pro všechny nové zákazníky. Stávající zákazníci přejdou na nové ceny od 21. listopadu, v závislosti na jejich fakturačním období. Pokud například platíte za službu 20. den v měsíci, zdražení se vás fakticky dotkne až v prosinci.

Srovnání s konkurencí

Pokud porovnáme všechny tarify hlavních konkurentů, zjistíme, že Disney+ si může aktuální zdražení opravdu dovolit. V podstatě tím dorovnává cenovou hladinu konkurence. Služba se navíc může opřít o rozsáhlou nabídku atraktivních titulů, jako jsou filmy na motivy komiksů Marvel, dětské pohádky či seriál Simpsonovi.

Nejdražší službou, pokud hledíte na co nejvyšší kvalitu, zůstává Netflix, a to s přehledem. Naopak Disney+ a MAX vychází takřka nastejno. Nepatrně levnější je SkyShowtime, avšak jeho sráží nízká kvalita obrazu a především to, že ani jeden tarif není zcela bez reklam. Nejlevnější pak zůstává Voyo.

Disney+ Premium Disney+ Standard SkyShowtime Standard Plus SkyShowtime Standard MAX Premium MAX Standard Netflix Basic Netflix Standard Netflix Premium Voyo cena / měsíc 299 Kč 199 Kč 219 Kč 159 Kč 299 Kč 219 Kč 239 Kč 309 Kč 379 Kč 159 Kč cena / rok 2 990 Kč 1 990 Kč 1 759 Kč 1 259 Kč 2 990 Kč 2 190 Kč nelze nelze nelze nelze kvalita obrazu 4K Full HD Full HD Full HD 4K Full HD HD Full HD 4K Full HD počet zařízení souběžně 4 2 2 1 4 2 1 2 4 2 reklamy Ne Ne Ne* Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne

* - Tarif Standard Plus od Skyshowitme obsahuje reklamní vložky od služby SkyShowtime před začátkem přehrávání.