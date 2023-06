Smartphone s Androidem jako domácí 5G modem? Ušetřit můžete i tisíce

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Na tuzemském trhu můžete sehnat pouze pár 5G modemů, do kterých můžete vložit SIM a datovat. Bohužel cena většiny z nich není zrovna dvakrát příjemná, ve většině případů se dostanete nad 10 tisíc korun a dle některých komentářů nejsou zrovna spolehlivé. Možná jste přemýšleli, stejně jako já, zda by nešlo využít jako náhradu levný smartphone s podporou 5G. Jednoduchá odpověď: ano, stačí přitom splnit jen pár podmínek a dokoupit nezbytné vybavení. Ve výsledku se můžete dostat na méně než polovinu pořizovací ceny 5G modemu.

Jak to celé začalo?

Vzhledem k tomu, že se často přemisťuji a potřebuji mít jistotu stabilního internetového připojení, pořídil jsem si SIM kartu od T-Mobile s neomezeným internetovým balíčkem. SIM kartu jsem měl standardně v 5G modemu D-Link DWR-978, který běžně stojí zhruba 13 tisíc korun. Bohužel mě ale poslední dobou trápily časté výpadky, internetový provoz nebyl spolehlivý a na přenášení modem určen zrovna nebyl, a to kvůli své velikosti.

Jde o cenu? Máme řešení

Začal jsem tedy přemýšlet nad tím, zda by to nešlo udělat nějak jinak. Například tak, že bych namísto 5G modemu použil smartphone s 5G. Standardně by v tom nebyl problém, postačí vložit SIM kartu do telefonu a spustit hotspot. Co když ale máte doma Wi-Fi mesh řešení, například TP-Link Deco? Nic není ztraceno, postačí se vybavit základním příslušenstvím v podobě adaptéru s USB-C na jedné straně a RJ-45 + USB-C na straně druhé. Jeden takový prodává například Belkin za cca 600 Kč. Nejlevnější telefon s podporou 5G pořídíte za zhruba 3 000 až 3 500 Kč (dle aktuálních srovnání), celkem tedy investice asi 4 tisíce korun. Navíc získáte telefon, se kterým v případě potřeby můžete telefonovat, fotit, hrát hry, zkrátka jej využívat dle libosti.

Za tuto cenu se běžně prodávají modemy s podporou LTE, rozhodně ne 5G. I ty nejlevnější 5G modemy přes operátory pořídíte za zhruba dvojnásobek ceny (povětšinou modely Huawei a Xiaomi), ne vždy navíc musí fungovat s vaším operátorem.

Investice se může ještě snížit, pokud již doma máte nějaký vysloužilý smartphone, který 5G podporuje, v takovém případě dokoupíte jen vhodný adaptér, který zpřístupní Ethernet a zároveň USB-C pro nabíjení. Šlo by to i bez nabíjení, ovšem sdílení internetu stojí nějakou energii, on-line byste tedy zůstali maximálně pár hodin v závislosti na kapacitě baterie vašeho smartphonu. Jen pozor, sdílení internetu skrze Ethernet je přístupné až od Androidu verze 11. Pokud máte smartphone s nižší verzí systému Android, alternativou by bylo připojení Wi-Fi opakovače s Ethernet portem, což by však stálo něco navíc, navíc se už nejedná o tak elegantní řešení a přenosová rychlost by se mohla rapidně snížit. Stejně tak neplatí, že každá značka smartphonů musí tuto funkci nabízet, my můžeme potvrdit funkčnost u telefonů Google, Motorola, Samsung, Vivo, naopak Xiaomi (Poco), Huawei, Honor nebo třeba Infinix tuto možnost sdílení nenabízí.

Jak to celé zprovoznit?

Jednoduše. Stačí vložit SIM s internetovým balíčkem do smartphonu, který podporuje sítě 5. generace a zavítat do Nastavení – Síť a internet – Hotspot a tethering – Tethering přes ethernet. Následně můžete připojit Wi-Fi mesh řešení, například Deco, případně jakýkoliv router, a během chvíle jste on-line. V našem případě navíc nebylo nutné cokoli znovu nastavovat, Deco jsme odpojili od standardního modemu a následně skrze adaptér zapojili přímo do smartphonu s 5G a aktivní funkcí Ethernet tetheringu.

A rychlosti? Klidně i vyšší

Pochopitelně jsme vyzkoušeli i srovnání rychlostí. Zatímco na mém modemu D-Link DWR-978 jsem se SIM T-Mobile a neomezeným datovým limitem v oblasti pokryté 5G sítí stahoval zhruba 290 Mbit/s a nahrával zhruba 150 Mbit/s, se smartphonem, který 5G modem nahradil, jsem se dostal na rychlost 335 Mbit/s a rychlost nahrávání 175 Mbit/s. Rozdíly nejsou šokující, přesto stahuji data rychleji a přitom je pořizovací cena oproti (mému modemu) zhruba třetinová

Menší výhodou může být i fakt, že smartphone je obvykle mnohem menší než modem, i ten nejmenší. Pochopitelně i smartphone musí mít dobrý výhled, to stejné však platí i pro „obyčejný 5G modem“.

Největší výhoda? Stabilita

Nižší pořizovací náklady a snadnější přenášení nejsou jedinými důvody, proč jsem se rozhodl pro výměnu domácího 5G modemu. Hlavní výhodou pro mě je fakt, že od doby používání smartphonu namísto 5G modemu jsem se dočkal i lepší stability internetu, tedy bez výpadků a zamrzání.