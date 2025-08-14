Společnost Perplexity AI chce koupit Chrome od Googlu za 34,5 miliardy dolarů

Společnost Perplexity AI, která stojí za stejnojmennou službou umělé inteligence, zřejmě nabídla společnosti Google odkoupení prohlížeče Chrome. O tom se spekulovalo už delší dobu, kdy se začalo mluvit o nuceném rozdělení aktivit Googlu. Nově je ale známá částka, kterou je firma ochotna zaplatit. Podle nové zprávy agentury Reuters (reuters.com) neuvěřitelných 34,5 miliardy dolarů.
Není to poprvé, co Perplexity učinila nabídku, která se dostala na titulní stránky novin. V lednu také uvedla, že chce koupit americké operace TikToku. Z toho samozřejmě nic nevzešlo (alespoň zatím). Společnost Perplexity neprozradila, jak hodlá akvizici Chrome zaplatit, pouze uvedla, že několik fondů nabídlo, že budou transakci plně financovat, aniž by uvedla jakákoli jména. Na svého chatbota s umělou inteligencí zatím získala finanční prostředky ve výši zhruba 1 miliardy dolarů.
O nabídku na Chrome zatím projevily zájem také OpenAI, Yahoo a private-equity společnost Apollo Global Management. To vše pramení z rostoucího tlaku regulačních orgánů v USA na to, aby společnost Google prodala Chrome a měla tak menší vliv na toto odvětví.