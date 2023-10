Pokud neustále něco fotíte a nebaví vás stále vytahovat smartphone, možná by vás mohl zaujmout digitální fotoaparát do dlaně Instax Pal. Přináší neuvěřitelně kompaktní rozměry, USB-C i plnohodnotný blesk, který prosvětlí noční zážitky všeho druhu. Zda se Fujifilmu podařilo zadělat na další bestseller, to prozradí recenze.

Klady extrémně kompaktní rozměry

slušná kvalita snímků

velmi kvalitní blesk

slot na microSD karty

karabinka slouží jako stojánek i hledáček

USB-C pro nabíjení

paměť na 50 snímků

povedená aplikace Instax Pal Zápory čočka není krytá