Na fZone.cz jste už mohli narazit na recenze všech generací chytrých zámků značky Nuki, to ovšem není jediný chytrý zámek na trhu. Zaujmout může i chytrý zámek Linus Smart Lock od značky Yale, která se pyšní bohatými zkušenostmi v oblasti zabezpečení. Pokud vás zajímá, jaký dojem na nás chytrý zámek zanechal, jste na správné adrese.

Yale Home je značka chytrých zámků, kamer, alarmů, sejfů a visacích zámků, která spadá pod švédský konglomerát ASSA ABLOY. V zahraničí, například v USA, jsou obě značky více známé, ovšem s příchodem chytrého zámku Yale Linus Smart Lock se dost možná dostane i do vašeho povědomí.

Aby také ne, zámek Yale Linus Smart Lock slibuje mnohé, a tak jsme vás o recenzi nemohli ochudit. Kromě chytrého zámku nám do redakce na test dorazila i klávesnice Yale Smart Keypad, Yale Connect Wi-Fi Bridge pro vzdálené ovládání kdekoli na světě a Yale Linus Adjustable Cylinder, tedy přizpůsobitelná cylindrická vložka, u které nehrozí, že by nebyla se zámkem nekompatibilní.

Technické parametry Yale Linus Smart Lock

Rozměry 150 × 58 × 58 mm Hmotnost včetně baterií 623 gramů Barevné varianty stříbrná, černá Napájení 4× AA (tužkové) baterie Výdrž baterií cca 6 až 9 měsíců Bezdrátová konektivita Bluetooth Low Energy (BLE) Konektivita Nuki Bridge Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 (b/g/n) Podporované platformy iOS, Android Forma upozornění LED světelný pás na zámku + notifikace skrze aplikaci Cena Yale Linus Smart Lock (zámek + DoorSense) 6 000 Kč Cena Yale Connect Wi-Fi Bridge 1 900 Kč Cena Yale Smart Keypad 1 700 Kč Cena Yale Linus Adjustable Cylinder 1 000 Kč

Obsah balení: zámek a pár drobností

Pokud si koupíte čistě jen zámek, dostanete jej v pěkném žlutém prodejním balení, které je pro produkty Yale typické. V krabičce kromě zámku naleznete také podložku pro instalaci na kování, lepící vrstvu, magnet DoorSense a také imbusový klíč. Potěší, že v zámku jsou rovnou předinstalované baterie. V balení nechybí ani základní dokumentace a QR kód, který slouží jako párovací prvek mezi telefonem a zámkem.

Kompletní sbírka Yale

Pokud si pořídíte i Yale Connect Wi-Fi Bridge, v podobně vyhlížející krabičce naleznete samotný bridge a dokumentaci, nic více není potřeba. V případě Yale Smart Keypad získáte kromě samotné klávesnice i instalační šroubky a hmoždinky. Pokud však nechcete vrtat, nemusíte, klávesnici lze i nalepit. Samozřejmostí je dokumentace. V rámci balení Yale Linus Adjustable Cylinder naleznete samotné tělo vložky, několik prodlužovacích článků, imbusové klíče ve dvou velikostech, pár šroubků pro zajištění, dva klíče a bezpečnostní kartu pro vytvoření dalších klíčů. I zde nechybí podrobný návod.

Líbilo se nám vše potřebné v balení

designově povedené krabičky

Konstrukční zpracování: chladivý hliník, může být?

V Yale mysleli na vše, a proto zakoupíte Linus Smart Lock hned ve dvou barevných variantách, konkrétně ve stříbrné a černé. Obě jsou pochopitelně z kovu, konkrétně hliníku. Navíc nejde jen o hliníkové „kolečko“ jako v případě Nuki, ale rovnou o celohliníkové provedení, které působí velmi luxusně. Je nutní zmínit, že zámek není žádný drobeček, což pochopíte hned, jakmile jej vyndáte z balení. S rozměry 150 × 58 × 58 mm a hmotností 623 gramů (včetně baterií) jsme rádi, že jakmile jej jednou nainstalujeme, nemusíme jej nikam přenášet. Je to totiž takové těžítko.

Zámek Yale Linus Smart Lock se nesnaží nijak inspirovat dalšími značkami, design je originální. Jde o zaoblený válec s plochou zadní stranou a křídly, o jejichž funkci si více povíme později. Jakmile si zámek detailněji prohlédnete, začnete pátrat po tom, kde jsou baterie. V těle se nachází celkem 4 AA tužkové baterie. Na zadní straně sice naleznete pár šroubků, ale nevypadá to na prostor pro baterie, a tak jsme pátrali dále. Nakonec jsme byli úspěšní z přední strany, kde se nachází magnetická krytka s vyraženým logem Yale. Tuto krytku stačí odsunout prstem, následně se uvolní magnety a pod krytkou se objeví prostor pro baterie. Ty lze povytáhnout speciálním proužkem, protože jsou v těle poměrně namačkané.

Magnetická krytka má i další smysl, konkrétně značí orientaci. Zámek totiž můžete umístit i „vzhůru nohama“, krytku je pak nutné přetočit, protože by i logo na krytce bylo „vzhůru nohama“. Já se rozhodl zámek instalovat bez návodu a chvíli trvalo, než jsem na trik s magnetickou krytkou přišel, nyní to ale vnímám jako skvělou vychytávku.

Magnetická krytka je cool nápad.

Přední strana je zajímavá i plochým knoflíkem, kterým otáčíte doleva/doprava, ovládáte tak klíč. Tento ovladač je čistě mechanický, žádné tlačítko na automatické zamknutí/odemknutí jako v případě Nuki zde nehledejte. Problém? Pro mě osobně ne, vzhledem k tomu, že každé automatické uzamčení a zamčení spotřebovává energii baterií, není mechanické ovládání (zevnitř bytu) žádný problém.

Možná to tak na první pohled nevypadá, ale okruží mechanického ovladače je opatřeno LED, které signalizují odemknutí/zamknutí. Pokud zámek zamyká, svítí červeně. Když se odemyká, svítí zeleně.

Na zadní straně je speciální QR kód, který budete potřebovat při instalaci, stejný kód se však nachází i v dokumentaci, která je k zámku přibalena. Po bocích je také dvojice výklopných křídel, která slouží k zafixování k podložce, jež se umístí přímo na kování.

Důležitým aspektem je i prostor, do kterého se vkládá klíč. Opět jde o podlouhlý výřez, kam zapadne klíč a Yale Linus Smart Lock pak slouží jako robotická ruka, která klíč uvnitř ovládá. Princip je tedy shodný s tím, kterým se chlubí i zámek Nuki.

Nám se design Yale Linus Smart Lock velmi líbí. Působí velmi decentně, navíc se myslelo na detaily, jako je magnetická krytka.

Líbilo se nám elegantní design

černá a stříbrná barva

kvalita konstrukčního zpracování

notifikační LED pruh

praktická magnetická krytka

Instalace: nezabere dlouho

Vždy si vážím produktů, které myslí na uživatelovo duševní zdraví. Není nic horšího, než když si pořídíte chytrý produkt do domácnosti, který je tak chytrý, že jej pro jistotu musí instalovat 5 techniků a ještě musíte dostat požehnání od faráře. V případě Yale Linus Smart Lock se ničeho takového obávat nemusíte, instalaci s největší pravděpodobností zvládnete sami. Tedy alespoň za předpokladu, že znáte termíny jako cylindrická vložka, imbusový klíč a (v případě menší krize) šroubovák.

Stejně jako Nuki, i zámek od Yale nasazujete na podložku, kterou naleznete v balení. Tato podložka se umístí na kování zámku, konkrétně výřezem na část cylindrické vložky, která z vašeho kování lehce vystupuje. Že ta vaše nevystupuje? Není problém, pokud si pořídíte variabilní cylindrickou vložku Yale Linus Adjustable Cylinder, vystupuje. Podložku poté stačí výřezem nasadit právě na tuto vystupující část cylindrické vložky a zajistit malým imbusovým klíčem, který je součástí balení. Jde tedy o jednoduchý svorkový systém. Pokud vám cylindrická vložka nevystupuje a nechcete pořizovat ani variabilní vložku od Yale, můžete využít speciální lepící vrstvy, která je rovněž v balení. Tu nalepíte na zadní stranu podložky, sloupnete ochrannou vrstvu a nalepíte na dané místo.

Instalace je snadná, stačí nezmatkovat.

V momentě, kdy máte podložku nainstalovanou, vložíte do cylindrické vložky klíč. A jak nainstalovat samotný zámek? Přichází na řadu křídla, která jsme zmiňovali v předchozí kapitole. Obě křídla odjistíte, nasadíte na podložku, přitisknete a opět je sklopíte, čímž dojde k pevnému spojení s podložkou.

Možná se ptáte, co se stane, pokud máte starší/levnější cylindrickou vložku, která neumožňuje odemknout dveře, pokud je z druhé strany zasunut klíč. V takovém případě vás čeká i výměna vložky, tedy alespoň za předpokladu, že stále chcete mít možnost odemykat z vnější strany dveří manuálně, například za originální Yale Linus Adjustable Cylinder.

U toho se na krátkou chvíli zastavíme. Nákupem originální cylindrické vložky od Yale vám odpadají výše zmíněné problémy, instalace je přitom velmi snadná. Nejdříve je nutné vyjmout původní vložku, k tomu postačí křížový šroubovák. Cylindrickou vložku Yale můžete pomocí přiložených nástavců prodloužit z vnější i vnitřní strany, a to opravdu o hodně. Díky tomu je kompatibilní prakticky se všemi dveřmi. Prodloužením vložky vás provede přibalený manuál, pěkně krok po kroku. Nebudete potřebovat nic víc, než co naleznete v balení, tedy dva imbusové klíčky, nástavce a trochu šikovnosti. Osobně jsem byl schopen seskládat vložku asi za 3 minuty. I pokud nemáte zkušenosti, do 10 minut máte hotovo. Následně stačí vložku umístit na své místo a zajistit šroubem. Z vnitřní strany se vloží speciální nástavec, který zapadne do zámku, z vnější strany odemykáte klíčem Yale. Ty jsou v balení dva, další si můžete udělat, bezpečnostní karta je součástí balení. Klíče jsou extra dlouhé, navíc po odklopení krytky se dají dále prodloužit. Proč? Pokud byste vložku prodloužili o velký kus, je třeba, aby klíč dosáhl. Za cenu okolo tisíce korun jde o perfektní doplněk.

Po instalaci zámku stačí nainstalovat aplikaci Yale Access, která je k dispozici pro Android a iOS zcela zdarma. Zde dokončíme zbytek nastavení.

Líbilo se nám snadná instalace

dvě možnosti připevnění (lepidlo, šrouby)

kování součástí základního balení

Nelíbilo se nám v některých případech je nutné vyměnit vložku

Aplikace: průvodce s mnoha bonusy

Alfou a omegou zámku Yale Linus Smart Lock je aplikace Yale Access, kterou, jak už víme, stáhnete zdarma pro Android i iOS. Na obou platformách vypadá shodně, což oceňujeme. Jakmile aplikaci nainstalujete, čeká vás registrační kolečko. Zadáte tedy e-mail, telefonní číslo, potvrdíte autorizační klíče a vytvoříte novou domácnost, jméno můžete nastavit dle libosti. Následně vás aplikace vyzve k vložení baterií (pokud již vložené jsou, požádá vás o opětovné vložení). Zde pozor, baterie jsou v zámku předinstalované a aby nedocházelo k samovolnému vybíjení, je v prostoru pro baterie speciální pásek, který brání kontaktu. Ten stačí vytáhnout, čímž se kontakty spojí a zámek se aktivuje.

Stáhnout Yale Access

Dalším krokem je naskenování unikátního QR kódu, který je na zadní straně zámku. Takže jej musím demontovat?, proběhne vám hlavou... Ne, stejný QR kód je v dokumentaci, kterou naleznete přímo v balení zámku, nebo pod zmíněnou magnetickou krytkou, kde se nachází i kód pro párování do Apple HomeKit. V tomto QR kódu je informace o zámku, tedy hlavně sériové číslo. Jakmile proběhne kontrola, že jste prvním majitelem zámku, a není tedy blokován na jiný účet, aplikace vás vyzpovídá. Nebojte, jde jen o dvě otázky. První je, zda máte klasickou evropskou vložku (ano) a za druhé, zda máte z vnější strany kliku, nebo madlo/kouli. Pokud madlo/kouli, musí se nastavit i západka, což je nutné další pro další kalibraci.

Nastavení a kalibrace

Následně se spustí proces kalibrace. Ten není automatický, aplikace vám postupně zobrazuje návod, jak postupovat. Prvním krokem je instalace DoorSense, což je v podstatě magnet s lepící vrstvou, který nalepíte vedle dveří, například na zárubeň. Pokud je zárubeň kovová, magnet se přichytí i bez lepidla. V balení je i bílá krytka, která magnet kryje a chrání před nečistotami.

Aplikace je plná instruktážních videí.

Jakmile DoorSense nainstalujete, respektive nalepíte, stačí postupovat podle návodu. Mechanickým knoflíkem tedy postupně zamknete, odemknete, zameknete, zajistíte západku, dveře otevřete, přivřete a na závěr zavřete. Pokud se vše povede, kalibrace je hotová, o čemž svědčí fakt, že se zámek automaticky odemkne a následně zamkne. Pokud by se proces kalibrace nepovedl, aplikace o tomto faktu informuje a navrhne opakovat celý postup, který však nezabere déle než 1 až 2 minuty.

V tento moment by celé nastavení mohlo skončit, ovšem pokud chcete zámek ovládat i vzdáleně, je nutné dokoupit ještě Yale Connect Wi-Fi Bridge, k jehož připojení vás aplikace vyzve. Tak pojďme směle do toho...

Nastavení Yale Connect Wi-Fi Bridge

i Yale Connect Wi-Fi Bridge je malá bílá krabička s jedním tlačítkem a jednou LED, kterou lze napřímo zapojit do zásuvky. Jakmile tak učiníte, ověříte, že je váš smartphone připojen k domácí Wi-Fi síti a Wi-Fi Bridge je blízko zámku, ideálně do 10 metrů. Poté stačí stisknout tlačítko, v aplikaci vybrat domácí Wi-Fi síť, zadat heslo a počkat na spojení. Aplikace následně zkontroluje dosah Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je vše v pořádku, je nastavení hotové. Ani tento proces nezabere déle než 2 minuty.

Nastavení dalších funkcí

Ještě nemáte dost? Hned po instalaci Yale Connect Wi-Fi Bridge vám aplikace doporučí nastavit pár důležitých funkcí, na které byste mohli zapomenout. Začneme Auto Unlockem, tedy Automatickým odemknutím. Funguje to jednoduše, jakmile opustíte domov (dále než 200 metrů), aplikace se přepne do režimu „Pryč“. Pokud se vrátíte, přepne se do režimu „Doma“ a po spojení smartphonu se zámkem pomocí Bluetooth se zámek automaticky odemkne. Nemusíte se tedy obávat, že by se zámek odemkl pokaždé, když se dostanete do perimetru 200 metrů od domu/bytu, zámek vždy vyžaduje Bluetooth spojení. Aplikaci je tedy potřeba udělit oprávnění sledování polohy a následně zvolit umístění vašeho domova na mapě, která se v aplikaci zobrazí. Zde je důležité upozornit na fakt, že musíte mít aktivní Bluetooth, jinak Automatické odemknutí neproběhne. Pokud jej však omylem vypnete, aplikace se ihned přihlásí s notifikací, že pro správné fungování Auto Unlock je nutné Bluetooth opětovně zapnout.

Nastavení HomeKit

Zámek podporuje Apple HomeKit, díky čemuž je možné přidat ho do aplikace Domácnost. Kód pro přidání se nachází pod magnetickou krytkou, ten stačí naskenovat a zámek se během pár okamžiků přidá do aplikace Domácnost. Následně můžete ovládat zámek jen skrze aplikaci Domácnost. Pozor ale na to, že pro vzdálené ovládání je nutné vlastnit Domácí centrum (Apple TV, Apple HomePod mini, iPad) a zajistit, aby bylo Domácí centrum v dosahu zámku skrze Bluetooth.

Apple HomeKit

Konečně nastaveno!

Uplynulo asi 10 minut, tedy kratší doba, než kterou vám zřejmě zabralo čtení předchozích řádků, a máme kompletně nastaveno. Aplikace se přesune na domovskou obrazovku, kde zobrazí velké červené kolečko, které signalizuje, že je zámek uzamknut. Jedním stiskem tohoto tlačítka zámek odemknete, přičemž odemknuté dveře jsou znázorněny zeleným kolečkem. Pokud jsou dveře odemknuté a navíc otevřené, objeví se zelené přerušované kolečko. To je umožněno díky magnetu DoorSense, který detekuje, zda jsou dveře pouze odemknuté, nebo i otevřené.

V druhé záložce je report aktivit, tedy přesné časy odemknutí/zamknutí Yale Linus Smart Lock. Chválíme, že zámek dokáže rozpoznat automatické odemknutí/zamknutí, ale rovněž manuální ovládání. V další záložce lze upravovat seznam hostů. Kohokoli můžete přizvat skrze telefonní číslo, dotyčnému dorazí pozvánka s odkazem na stažení aplikace a kódem. Ještě před odesláním pozvánky navíc můžete určit, zda bude dotyčný pouze v roli Hosta, nebo Majitele. Rozdíl existuje v tom, že Host nemůže ovládat některé funkce (Automatické odemknutí, nemůže zobrazit zdroj aktivit, nemůže přizvat další Hosty), Majitel může ovládat vše. Hostům navíc můžete přidat i časově omezené přístupy, které se mohou opakovat, což se hodí například pro paní na úklid.

Poslední záložka ukrývá detailní nastavení zámku a Bridge, můžete zde upravit i osobní údaje. Nejdříve se zastavíme u detailního nastavení zámku. I když máte pocit, že toho více nastavit nejde, opak je pravdou. I zde však jedna poučka na začátek, zámek musí být při detailním nastavení připojen ke smartphonu skrze Bluetooth, detailní nastavení tak nelze dělat ve vzdáleném přístupu skrze Yale Connect Wi-Fi Bridge, což oceňujeme. Proč? Pokud by vám někdo odcizil smartphone, mohl by bez problému ovládat nastavení zámku i na dálku, což byste zřejmě nechtěli.

Pokud tedy jste doma a v dosahu Bluetooth (zhruba 10 metrů), můžete nastavovat. V první řadě můžete vypnout/zapnout zvuky zámku, které vydává při odemknutí/zamknutí, případně aktivovat biometrickou ochranu. To znamená, že pokud se rozhodnete zámek odemknout, aplikace nejdříve pomocí Face ID/Touch ID zkontroluje, zda jde o vás, a teprve poté udělá, co chcete. Palec nahoru, to se nám líbí!

Automatické odemknutí jsme si již vysvětlili, nastavit však můžete i Auto Lock, tedy Automatické zamknutí. Vybrat lze mezi okamžitým uzamknutím v případě zavření dveří a časovačem, který si zvolíte. Nastavit můžete také notifikace, například takové, že vám aplikace oznámí po určitou dobu odemknuté/otevřené dveře a doporučí jejich uzamčení. Zvolit lze také časování západky, tedy dobu, po kterou se musí západka uvolnit, abyste byli schopni vejít do dveří. Pokud totiž zvenku nemáte kliku, jiná možnost otevření dveří neexistuje. Z detailního nastavení můžete rovněž zopakovat proces kalibrace, případně zámek resetovat do továrního nastavení.

Nastavení Wi-Fi Bridge je trochu skromnější, můžete si nastavit Oznámení při Offline, což znamená, že vám aplikace zašle oznámení, pokud Bridge přejde do režimu offline, například při výpadku Wi-Fi sítě.

Něco nám tu chybí... ano, Yale Smart Keypad!

Pokud jste si se zámkem a Wi-Fi Bridge pořídili i Yale Smart Keypad, čeká vás ještě jedno „párovací kolečko“. Yale Smart Keypad se vyplatí v momentě, kdy chcete umožnit přístup do vašeho bytu těm, kteří nemají chytrý telefon, nemohou tedy nainstalovat aplikaci Yale Access. Přidání probíhá skrze hlavní obrazovku aplikace Yale Access, kdy v levém menu zvolíte „Nastavení zařízení“, naskenujete QR kód ze zadní strany Yale Smart Keypad a vyčkáte na spojení. Dodáme, že Yale Smart Keypad je opatřen dvěma AAA bateriemi, které samozřejmě musí být vložené, o správném fungování informují červeně pulzující diody, které podsvětlují numerickou klávesnici Yale Smart Keypad.

Po chvilce vyhledávání vám aplikace přidělí unikátní PIN kód, který slouží pro odemknutí. Nebojte, tento kód můžete ihned změnit. Klávesnici poté můžete nainstalovat z vnější strany dveří, například na zárubeň. Pro inicializaci stačí zadat kód a potvrdit tlačítkem Yale. Yale Smart Keypad vyšle požadavek na zámek skrze Bluetooth a ten odemkne dveře.

Zkušenosti: překvapení, ovšem jaké?

Musím uznat, že jsme byl na zámek Yale Linus Smart Lock zvědav a zcela pochopitelně jsem se nemohl ubránit srovnání s Nuki, protože jsem testoval všechny generace zámku od této konkurenční značky. O to větší bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že Yale Linus Smart Lock funguje v některých ohledech dokonce ještě lépe.

Začnu funkcí Auto Unlock/Auto Lock. U funkce Auto Lock jsem předpokládal, že bude fungovat bez problémů, což se také potvrdilo. Zámek se zamkne ihned po zavření dveří, případně po vypršení časovače, zde není co řešit. Ovšem funkce Auto Unlock (Automatické odemknutí), ta už vyžaduje trochu více pozornosti. Tak zprvu, telefon s aplikací Yale Access musí prakticky nonstop hlídat vaši polohu a pokud opustíte nastavený perimetr, funkci aktivovat. Poté musí sledovat to, jak se do perimetru vracíte, následně přichází na řadu Bluetooth, které se spojí se zámkem, a završením je odemknutí dveří. V případě zámku Nuki výjimečně došlo k problému, že funkce Auto Unlock nefungovala korektně a nastavený perimetr zámek ignoroval. Jinak řečeno, i když jsem byl za nastavenou výsečí mapy, aplikace stále tvrdila, že jsem doma a funkci Auto Unlock nespustila. Stejně tak se občas stávalo, že se smartphone nespojil se zámkem pomocí Bluetooth, nedošlo tedy k otevření dveří, většinou stačilo telefon probudit a počkat pár vteřin.

Mám velkou radost, že mohu říci, že žádný z těchto problémů se netýkal dnes testovaného zámku Yale Linus Smart Lock. Zámek velmi poctivě dodržoval nastavený perimetr a prakticky pár metrů za ním přepínal aplikaci do režimu „Pryč“, po návratu domů došlo prakticky okamžitě ke spojení pomocí Bluetooth a automatickému odemknutí dveří. Vzhledem k tomu, že bydlím v klasickém bytovém domě, do svého patra se dostávám výtahem. To bývá pro podobné technologie dosti náročné, protože se nepřibližujete postupně, ale vcelku rychle, navíc ve výtahu obvykle nebývá signál. Přesto se zámek začal odemykat prakticky okamžitě poté, co jsem vystoupil z výtahu. Někdy došlo ke zpoždění zhruba 2 až 3 vteřiny, ovšem nikdy nebylo nutné vyndávat telefon z kapsy/tašky a probouzet jej, případně dokonce spouštět aplikaci Yale Access.

Oceňuji funkci Auto Unlock, která nikdy neselhala.

Velmi spokojený jsem i s možností vzdálené správy. Aplikaci sice chvíli trvá, než naváže spojení s Wi-Fi Bridge, nikdy to však netrvalo déle než 5 vteřin. Pochválit musím i hlasitost odemykání, která je pocitově nižší než v případě Nuki. Jinak řečeno, odemknutí za pomocí Yale Linus Smart Lock je tišší, i když bychom stále netvrdili, že například v noci neprobudí obyvatele bytu s lehkým spánkem. To je však úděl všech motorických zámků a Yale Linus Smart Lock to nemám za zlé.

Pokud bych měl přeci jen lehce kritizovat, bude to zřejmě za prostředí aplikace. Chybí mi tmavý režim. Jsem na něj zvyklý, ne snad kvůli úspoře energie, ale je příjemnější pro mé oči. Některé prvky si dokážu představit graficky přepracované, ovšem to je vždy subjektivní. Také mi chybělo pár funkcí. Například uzamknutí v určitou hodinu. Ano, pokud máte nastavenou funkci Auto Lock, zámek se zamkne po uplynutí časovače, případě okamžitě, ovšem kdyby nastal problém, hodilo by se mít pojistku v podobě „zámek vždy o půlnoci ověří, zda je zamknutý, pokud ne, uzamkne dveře“. Poslední drobností je, že aplikace neumožní pouze odemknout dveře, pokud uvedete, že máte zvenčí páku/kouli. Jinak řečeno, pokud máte západku, není možné dveře jen odemknout, ale rovnou se odemknou a otevřou. Ocenil bych, kdyby mi dala aplikace na výběr.

Do budoucna rovněž doufám, že Yale nabídne něco ve stylu Nuki Openeru, tedy krabičku, která by ovládala i váš interkom. To by se skvěle hodilo pro obyvatele bytových domů. Po dobu testování jsem však využíval kombinaci, Nuki Opener mi odemkl díky aplikaci Nuki vchodové dveře do domu, Yale zase vchodové dveře do bytu. A i když nejde o doporučovanou kombinaci, mně fungovala skvěle. Může to zůstat naším malým tajemstvím, co říkáte?

Závěr: získal si mě

Po zhruba třítýdenním testování musím uznat, že si mě Yale Linus Smart Lock získal. Vypadá skvěle, funguje skvěle a cena je odpovídající kvalitě. Oceňuji napojení na Apple HomeKit, snadnou správu hostů, vzdálené ovládání pomocí Wi-Fi Bridge, cenově dostupnou variabilní cylindrickou vložku i povedenou klávesnici, se kterou si můžete odemknout i bez telefonu v kapse. Nákup zámku mohu doporučit a bez obav mu uděluji i redakční hodnocení „Doporučujeme“.

