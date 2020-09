Motorických zámků je na trhu více, ovšem pokud hledáte jeden z těch nejchytřejších, určitě jste si už všimli řešení Nuki Smart Lock. Jde už o druhou generaci, která vylepšuje některé nedokonalosti předchůdce. A právě na tento zámek se nyní podíváme.

První chytrý zámek jsme testovali již v roce 2016, tehdy šlo o FAB ENTR, jenž vyžadoval alespoň trochu zručné uživatele, primárně kvůli nutnosti měnit celou vložku, kteří si zámek zvládli nainstalovat svépomocí. V roce 2018 jsme se podívali na zoubek chytrému zámku Nuki Smart Lock, který nás zaujal nejen pokročilejšími funkcemi, ale i velmi snadnou instalací. Tu totiž zvládnete, i pokud patříte mezi vyloženě „netechnické“ jedince.

Vzhledem k tomu, že Nuki Smart Lock zaujal nejen nás, ale i vás, dlouze jsme neváhali a otestovali jsme i jeho druhou generaci. Dnešní recenze pro vás může sloužit i jako zápisník zkušeností, které jsme za dobu testování chytrého zámku nasbírali.

Technické parametry Nuki Smart Lock 2.0

Rozměry 110 × 60 × 60 mm Hmotnost včetně baterií 460 gramů Napájení 4× AA tužkové baterie Výdrž baterií cca 6 měsíců Bezdrátová konektivita Bluetooth 5.0 Konektivita Nuki Bridge Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.0 Podporované platformy iOS, Android, webový prohlížeč Podpora Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Asistent ano/ano/ano Forma upozornění LED světelný pás na zámku + notifikace skrze aplikaci Cena Nuki Smart Lock 2.0 (pouze zámek) 6 000 Kč Cena Nuki Combo 2.0 (zámek + Bridge) 7 900 Kč Cena Nuni Opener Combo (zámek + Bridge + Opener) 9 200 Kč Cena Nuki Bridge (samostatně) 2 600 Kč Cena Nuki Opener (samostatně) 2 600 Kč Cena Nuki Opener Set (Bridge + Opener) 4 450 Kč

Zámek můžete zakoupit přímo u výrobce, kde naleznete i různé zvýhodněné sety.

Obsah balení: bohatý základ

V elegantním prodejním boxu jsou kromě samotného elektronického zámku Nuki Smart Lock 2.0 a 4 AA baterií také dvě varianty kování pro upevnění zámku k dveřím, přičemž jedna z položek je určená pro instalaci pomocí šroubků, zatímco druhá má samolepící vrstvu. Dále v balení nalezneme malý imbusový klíč a základní dokumentaci, včetně návodu. Oproti původní generaci tak Nuki přibalilo baterky, což chválíme. Součástí balení je nově i malý černý magnet, který slouží jako snímač dveří.

Balení je zkrátka kompletní.

Vzhledem k tomu, že nám na test dorazila varianta Nuni Opener Combo, součástí balení je i Nuki Bridge a Nuki Opener. Doplníme, že zatímco Nuki Bridge je malá černá krabička s vidlicí do elektrické zásuvky (není tedy potřeba dalšího příslušenství), Nuki Opener dorazí v samostatné krabičce, ve které nalezme kabely, šroubky a hmoždinky pro instalaci.

Konstrukční zpracování: s elegancí sobě vlastní

Ti, kteří už o Nuki Smart Lock v minulosti slyšeli, nebudou v případě Nuki Smart Lock 2.0 v žádném Jiříkově vidění. Zámek totiž v případě druhé generace neprošel žádnou změnou. Design je tedy shodný s první generací, což rozhodně nelze považovat za problém. Už před dvěma lety jsme zámek přezdívali jako roztomilým Kyklopem, ani po dvou letech se nic nezměnilo. Vzhled je zkrátka nadčasový.

Rozměry jsou vcelku příjemné, konkrétně 110 × 60 × 60 mm, hmotnost 460 gramů vás trápit nemusí, v ruce jej budete držet jen chvíli. Na běžných dveřích Nuki rozhodně nevypadá jako něco, co na ně nepatří, naopak díky jeho členitému designu budou i normální dveře vypadat futuristicky. Prakticky každá návštěva si zámku všimla a hned se začala vyptávat na to, jak že to vlastně celé funguje. Taková reklama zadarmo.

Nuki Smart Lock 2.0 si reklamu dělá sám.

Po stránce zpracování a designu by se Nuki Smart Lock 2.0 dal rozdělit na dvě hlavní části. Začneme tou spodní, která je z tvrzeného a kvalitního plastu, tvarem připomíná krychli. V tomto modulu je čtveřice AA baterií, které zajišťují chod zámku, zároveň se zde nachází páčka pro uvolnění zámku od kování (například, pokud se rozhodnete na čas zámek ze dveří sejmout). Vrchní část je kulatá a výřezem zasahuje do spodku, což působí nápaditě. Vršek je hliníkový. Právě horní kulatá hliníková část je zároveň i mechanickým prvkem, pokud s ní otáčíte, funguje to stejně jako otáčení klíčem. Je opatřena jediným tlačítkem, které slouží pro automatické zamknutí/odemknutí, popřípadě k dalším režimům, které si lze nastavit v doprovodné aplikaci. I bez aplikace tedy můžete ovládat zámek – mechanicky, otočením vrchní kulaté části, nebo stisknutím tlačítka, kdy zámek celý proces odemknutí provede za vás.

LED pásek informuje o všem podstatném.

Tlačítko má po obvodu bílý LED pásek, který informuje o různých činnostech (odemknutí, zamknutí, aktualizace zámku atp.), jehož intenzitu svícení lze nastavit v doprovodné aplikaci. Nemusíte se tedy obávat, že by byl svit příliš výrazný a jakkoli vás rušil. Svit LED pásku lze i zcela vypnout, čímž navíc šetříte baterie. Nicméně pak nebudete třeba upozorněni na to, že jsou dveře sice zavřené, ale stále odemknuté.

Nuki Smart Lock 2.0 vypadá stejně, chová se stejně, přesto nezevšedněl. S rozměry se toho moc dělat nedá a hmotnost nás trápit nemusí, oceňujeme tedy stále stejné věci jako v případě první generace. Barevná kombinace je neutrální a skvěle zapadne do jakéhokoliv interiéru a téměř na jakékoliv dveře. Stejně tak oceňujeme minimum zdobení, Nuki na tělo zámku umístilo jen logo v tlumené šedé barvě.

Líbilo se nám elegantní design

kvalita konstrukčního zpracování

zachování mechanického odemknutí dveří

notifikační LED

možnost nastavit svit LED

Nelíbilo se nám hliníková část se může časem poškrábat

Instalace: je to hned

S nadsázkou by se dalo říci, že nainstalovat Nuki Smart Lock 2.0 na dveře je tak snadné a rychlé, že déle vám bude trvat dočíst tuto kapitolu. Pokud totiž zvolíte nalepovací metodu, hotovo máte za pár vteřin.

Nuki se nasazuje na kovovou podložku, kterou naleznete v balení. Jedno kování je ze zadní strany opatřeno lepící vrstvou, kterou stačí přiložit přímo na konec cylindrické vložky tak, aby kruhová výseč přesně seděla na kruhovou výseč v podložce. Tato varianta je velmi rychlá, snadná a pokud nebydlíte v nájmu, ale ve svém, nemusí vás trápit případné problémy s odlepováním kování (i když samozřejmě možné je).

Instalace zabere pár vteřin.

Druhá varianta je vhodná pro ty v nájemním bydlení, ovšem ani zde nelze zaručit, že bude kompatibilní se všemi druhy dveří. Druhá podložka je opatřena třemi šroubky, které, pokud máte štěstí, půjdou přitáhnout přímo na konec cylindrické vložky, díky tomu tak kování drží jen pomocí šroubků a není nutné žádné lepení. Podmínkou je, že cylindrická vložka vystupuje nad okolní kování vašich dveří alespoň 3 milimetry. Zásluhou „svorkového“ systému stačí podložku přitisknout na konec vložky a následně upevnit za pomocí trojice šroubků, které jsou v podložce již připravené, k tomu využijete přibalený imbusový klíč.

Jakmile máme nainstalovanou podložku, stačí vložit klíč do zámku a Nuki na podložku „přicvaknout“. Ze zadní strany Nuki je totiž otvor pro klíč, který je poměrně široký a kterým Nuki dle potřeby otáčí jako jakousi robotickou rukou. Právě šířka je přitom důležitá, pokud z vnitřní strany dveří nemáte klíč, ale například „knoflík“ na otáčení, lze i tak při troše štěstí používat Nuki.

Možná se ptáte, co se stane, pokud máte starší/levnější cylindrickou vložku, která neumožňuje odemknout dveře, pokud je z druhé strany zasunut klíč. V takovém případě vás čeká i výměna vložky, tedy alespoň za předpokladu, že stále chcete mít možnost odemykat z vnější strany dveří manuálně, například kvůli prarodičům/dětem.

Po instalaci zámku stačí zasunout box s AA bateriemi, přičemž zbytek nastavení provedete v aplikaci Nuki, která je k dispozici pro Android a iOS zcela zdarma.

Líbilo se nám snadná instalace

dvě možnosti připevnění (lepidlo, šrouby)

kování součástí základního balení