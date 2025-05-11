Roborock zahajuje měsíc slev – co vše ale o bohaté historii značky vlastně víte?

Značku Roborock naši čtenáři důvěrně znají, už jen proto, že recenze jejich produktů jim pravidelně předkládáme. Ale co když o značce Roborock nevíte všechno důležité? Právě pro tyto případy jsme pro vás přichystali dnešní článek, ve kterém se zaměříme nejen na historii, ale i na nejnovější počiny značky.
Historie? Dlouhá a zajímavá
Historie značky Roborock sahá do července roku 2014, kdy byla založena společnost Beijing Roborock Technology Co. Ltd., zkráceně Roborock. V září téhož roku získala společnost Roborock investici od značky Xiaomi, čímž se Roborock stal součástí řetězce této značky. První produkt značky Roborock byl představen v roce 2016, konkrétně šlo o robotický vysavač Mi Home, který se stal vůbec nejprodávanějším modelem v Číně – a který odstartoval zájem o LiDAR navigaci.
Druhý produkt Roborock představil v roce 2017, tentokrát šlo o robotický vysavač s označením Roborock S5, který nabízel LDS navigaci a možnost mokrého mopování. Milníkem byl pro Roborock i rok 2018, kdy se značka poprvé objevila na evropském a americkém trhu.
Důležitým rokem byl i rok 2019, kdy byl představen Roborock S5 Max, který nabídl možnost vytírání s přesnou regulací prosakování vody, a zároveň umožnil svým uživatelům vytírání podlahy dle předem nastaveného plánu. Dnes standard, tehdy šlo o funkce nevídané. Rok 2020 přinesl vůbec první tyčový vysavač – Roborock H6 s LiPo baterií pro prodlouženou výdrž při úklidu. Rok 2021 byl zajímavý z pohledu nového robotického vysavače Roborock S7, který se pyšnil sonickým mopováním podlahy (VibraRise) s možností nadzvednutí mopovacích podložek. V tomto roce zároveň Roborock oznámil, že prodal souhrnně už více než 10 milionů kusů svých produktů.
Velmi zajímavým rokem byl i 2022, kdy Roborock představil vůbec první robotický vysavač s multifunkční stanicí RockDock Ultra, konkrétně model S7 MaxV Ultra, který získal mnoho ocenění napříč mediálním prostorem. V roce 2023 se Roborock stal nejprodávanější značkou robotických vysavačů na světě podle tržeb. Světu navíc představil své novinky – konkrétně pračku se sušičkou Zero One a kombinovaný vysavač pro mokré a suché vysávání, které v posledních letech zažívají velký „boom“.
Přelom nastal v roce 2024, kdy se Roborock stal nejprodávanější značkou robotických vysavačů jak podle objemu prodejů, tak podle tržeb. V tomto roce představil Roborock přelomový model Qrevo Curv s adaptivním podvozkem AdaptLift Chassis, díky kterému dokázal překonat překážky do výšky 4 centimetrů. V tomto roce byl představen také navigační systém StarSight Autonomous System – první polovodičový LiDAR s dvojitým vysílačem a technologií 3D ToF v oboru.
Dostáváme se do současnosti, tedy do roku 2025, kdy se Roborock opět činil – představen byl model Saros Z70, první sériově vyráběný robotický vysavač vybavený skládacím pětiosým mechanickým ramenem OmniGrip. Byl představen i tyčový vysavač F25 Ultra – první v oboru, který kombinuje mokré a suché vytírání s režimem čištění párou i horkou vodou. V tomto roce jsme se také dočkali představení robotických sekaček, čehož jsme byli osobně svědky na veletrhu IFA.
Z předchozích řádků je patrné, že Roborock má smělé cíle – chce být v čele technologických inovací, chce nabízet produkty vysokého standardu, přesto má jako společnost na prvním místě lidi, ne technologie. Roborock výrazně investuje do AI technologií, které vylepšují nejen provoz, ale rovněž šetří náklady. Roborock výrazně investoval do výzkumu hlasového ovládání, 3D mapování, multimodálního učení, ale také do vývoje robotického ramene, které představil v rámci modelu Saros Z70.
Má to v paži! Roborock Saros Z70 dokáže odklidit drobné předměty bránící úklidu – Včetně videa z veletrhu CES
Klíčové technologie společnosti Roborock
V předchozích řádcích jste si mohli přečíst spoustu „marketingových“ názvů, kterým možná ne všichni dobře rozumíte. Chápeme – v následujících řádcích se je pokusíme vysvětlit. Důležité je upozornit na to, že za těmito názvy se mnohdy skrývají roky vývoje, které vedou až k finálnímu produktu, jenž se dostane do sériové výroby, a tedy i do vašich domácností.
Technologie robotických vysavačů
- OmniGrip: jak už víme, Saros Z70 je první sériově vyráběný robotický vysavač s ramenem OmniGrip, které funguje jako vaše prodloužená ruka. Pokud při úklidu vysavač narazí na menší předmět, robotické rameno vybavené přesnými senzory jej kamerou zkontroluje, přisvítí si, případně jej uchopí a „odveze“ jinam. Díky tomu je úklid efektivní, bez vynechaných míst.
- StarSight 3D Sensing: navigace StarSight 3D Sensing je 21× rychlejší než LDS, díky čemuž dokáže pracovat efektivněji a samozřejmě také rychleji. Technologie dovoluje tenčí rozměry vysavače, protože není nutné řešit LDS majáček na vrchu vysavače. Technologie zároveň zdokonaluje rozlišování překážek v reálném čase, díky čemuž dochází k minimu kolizí. Tuto technologii nabízí například náš oblíbený vysavač Saros 10R.
- RetractSense Navigation: jak zařídit, aby byl vysavač tenký, ale nepřišel o LDS navigaci? Jednoduše – díky technologii RetractSense Navigation, která LDS majáček v případě potřeby skryje do útrob vysavače. Vývoj tohoto systému byl velmi náročný a zahrnoval tisíce hodin testování a „pilování“. V roce 2025 se nejtenčím zařízením s tímto systémem stal model Saros 10.
- AdaptiLift Chassis: do značné míry další revoluční počin, kterým jsme se nechali okouzlit u modelu Qrevo Curv. Systém dokáže v reálném čase pracovat s podvozkem vysavače – dokáže se tedy zvednout 10 mm nad okolní povrch a díky tomu překoná prahy vysoké až 4 centimetry, což je velký nadstandard.
- Dual Anti-Tangle System: díky kombinaci systémů DuoDivide (hlavní kartáč) + FlexiArm (robotické boční rameno) dosáhl Roborock prakticky 100% odolnosti proti zamotávání vlasů a chlupů, což výrazně zjednodušuje průběžnou údržbu robotického vysavače. Nůžky mohou zůstat v šuplíku!
- Reactive AI 3.0: trojitý senzor se strukturovaným světlem + RGB kamera = okamžité vyhýbání překážkám, a to i díky umělé inteligenci. Domácnost je obvykle plná nástrah, takže Roborock piloval dovednosti rozpoznávání překážek, aby eliminoval slepá „místa“.
- FlexiArm Design: aby bylo dosaženo důkladného úklidu v rozích, přišel Roborock se systémem FlexiArm, který dovolí bočnímu kartáčku a mopovací podložce proniknout až do rohů místnosti. Proces je řízen v reálném čase, upravit si jej můžete v nastavení aplikace Roborock.
- VibraRise 4.0: aby bylo zajištěno precizní mokré mopování, přišel Roborock s technologií VibraRise 4.0, která zvládne 4 000 vibrací za minutu a přítlak 8 N. Tato technologie existuje současně s technologií rotačních mopů, přičemž každá má své specifické výhody.
- Voice Assistant „Hello Rocky“: i když to tak nemusí na první pohled působit, Voice Assistant „Hello Rocky“ je jedním z nejzajímavějších vylepšení posledních let. Představte si situaci, kdy máte plné ruce práce, ale potřebujete dát povel svému vysavači. Je jedno, zda chcete úklid zahájit, pozastavit nebo třeba umýt mopy – stačí zvolat „Hello Rocky“ a vyslovit své přání. Osobně hlasové ovládání používám často a rád, protože nemusím sahat po telefonu ani na vysavač jako takový. Bravo!
Chytré stanice RockDock zajišťují automatické vyprazdňování, detekci špíny, mokré čištění, sušení teplým vzduchem, automatické dávkování detergentu, dopouštění vody – navíc se základna na závěr i sama vyčistí. Díky tomu je provoz vysavače prakticky bezúdržbový – stačí jednou za čas napustit čistou vodu a vylít odpadní nádobu. Některé stanice zvládnou i rychlonabíjení, což je mimořádně praktická vychytávka.
Technologie kombinovaných tyčových vysavačů
Velmi zajímavé dovednosti mají i některé tyčové vysavače na mokré i suché vysávání. Například VaporFlow se stará o odstranění nečistot párou o teplotě 150 °C, WaveFlow technologie díky vodě o teplotě 86 °C rozpouští mastnotu. Chybět nesmí ani Auto-Dust Evacuation, tedy bezdotykové vysypávání odpadní nádoby, FlatReach 2.0, tedy nízký profil vysavače, díky kterému se dostanete i pod nízký nábytek. Zapomenout nesmíme ani na systém 9-Cyclone System, který zabraňuje ucpávání filtru díky oddělení suchých nečistot, a na systém JawScrapers Roller, který eliminuje zamotávání vlasů a chlupů.
Technologie praček
Zmínit musíme i technologie praček, které jsou rovněž mimořádně zajímavé. Například Zeo-cycle Drying Tech u vybraných praček – Roborock u kombinovaných praček se sušičkou zvládá sušení prádla jemně, díky použití zeolitu. Pokud máte oblečení z delikátních materiálů, je proces sušení bezpečnější, i když ne tak rychlý jako v případě klasických sušiček, které však nejsou vhodné pro náchylné materiály. Roborock je v tomto ohledu průkopníkem, protože se jako první zasadil o tuto technologii v kombinovaném produktu na praní a sušení – žádné extrémní teploty a extrémní absorpce vlhkosti. K tomu se pojí i technologie LintClear System, která se stará o odstraňování žmolků, nebo inteligentní dávkování prášku a teplotní kontrola v reálném čase. Pračky od Roborock běžně nabízejí až 20 různých režimů praní, ovládat je navíc můžete přímo ze svého smartphonu.
Technologie robotických sekaček
Jak daleko je od robotických vysavačů k robotickým sekačkám? Roborock moc dobře ví, že poměrně daleko – ano, pohybují se podobně, ovšem robotické sekačky si musí dávat mnohem větší pozor na to, jaké překážky se na užitné ploše nacházejí, což stěžuje navigaci. Roborock tedy do hry opět zařadil AI, ale nejen tu – a to právě díky technologii Sentisphere AI. Technologie All-Wheel Drive poté zajišťuje snadné překonání i extrémního převýšení (zvládne sklon až 80 % a překážky do 6 cm), technologie Active Steering + Dynamic Suspension pak zajišťují přesné řízení a stabilitu robotické sekačky.
A aplikace Roborock? Konečně v češtině, stále extrémně podrobná
Není tomu tak dávno, kdy jsme vás na fZone.cz informovali o tom, že aplikace Roborock je kompletně lokalizovaná do češtiny. Osobně jsem tento krok výrobce ocenil, i přesto, že mi angličtina nedělá problém. Většina totiž ocení to, že lépe porozumí jednotlivým technologiím a detailnímu nastavení, které může být alfou a omegou pro správnou funkčnost toho či onoho zařízení, které do aplikace přidáte. Většina produktů z dílny Roborock je s aplikací kompatibilní, takže toto rozhodnutí udělá radost prakticky všem majitelům (nejen) robotických vysavačů z dílny Roborock.
Aplikace jako taková se snaží co nejvíce zjednodušit ovládání – to za předpokladu, že nemáte čas nastavovat jednotlivé funkce manuálně. Například inteligentní režim SmartPlan sám vybere nejlepší čisticí režim a nejefektivnější cestu, nabíjení mimo špičku poté zaručí úsporu elektrické energie.
Nejlepší zpráva na konec? Nakupujte se slevou!
Roborock má ve své nabídce hned několik modelových řad, přičemž každá zahrnuje několik produktů z různých cenových pater, které vám pravidelně představujeme i na serveru fZone.cz. Pokud chcete ty nejnovější výstřelky robotických vysavačů, zaměřte se na řadu Saros. Pokud chcete prémiovou řadu pro každodenní úklid, vyplatí se sledovat řadu Qrevo. Dostupnější vysavače najdete v řadě s přídomkem Q, řada F je zase určena pro kombinované tyčové vysavače. Řada H je určená pro vysavače s automatickým dockem, Zeo je řada praček, RockMow a RockNeo jsou zase speciální řady pro robotické sekačky. Jde vám z toho hlava kolem? Nevadí – navštivte e-shop společnosti Roborock, zorientujete se rychle.
Právě v listopadu probíhá slevová akce Black Friday, kde na vybraných produktech ušetříte až 12 tisíc korun. Na nejzajímavější slevy v rámci kampaně Black Friday se zaměříme zase příště.