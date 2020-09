Amazon představil vlastní cloudovou herní platformu. Jmenuje se Luna

E-commerce gigant Amazon představil vlastní cloudovou herní platformu Luna, která bude dostupná pro zařízení s OS Windows, macOS, iOS, iPadOS (poslední dvě jmenované platformy skrze webové aplikace) a také Android. Služba bude ze začátku nabízena za přívětivých 5,99 amerických dolarů měsíčně (zhruba 170 korun včetně daně) a umožní hrát až v rozlišení 4K při 60 FPS.

The all-new cloud gaming service from Amazon that makes it easy to play great games on devices you already own. Request an invite to early access: https://t.co/AjMs9eOaeK pic.twitter.com/1HsRUVNmvJ