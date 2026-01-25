Belkin odstavil cloud pro Wemo zařízení, a ty tak nemusejí fungovat

fZone.cz na sociálních sítích

Ondřej Pohl
Fotografie: Belkin
  • Belkin na ukončí provoz své cloudové služby Wemo pro chytrá domácí zařízení
  • Peníze vrátí jen za zařízení v záruce
  • Možnosti lokálního použití jsou omezené

Je to věc tak samozřejmá, že už ji ani nevnímáme. Koupíme si nějakou chytrou věc a hned při vybalování z krabice ji připojííme ke cloudové službě. Dokud všechno funguje, je to velice pohodlné, protože zařízení lze ovládat z aplikace na chytrém telefonu, a to i mimo domácí síť. Problém ale nastane pokud cloud není dostupný, protože bez něj fungují mnohdy velmi drahé spotřebiče omezeně nebo vůbec.

Přesně to se stalo v případě Belkin (belkin.com) Wemo pro chytré domácnosti. 31. ledna 2026 byla cloudová služba Wemo uzavřena a všechna zařízení, která na ní běží, se fakticky stanou hloupými zařízeními, pokud budou ještě fungovat, jako například žárovky. Společnost Belkin proto zasílá majitelům poslední upomínky a informuje je, že v některých případech mohou mít nárok na vrácení peněz.

Na odstavení služby upozrňovala s předstihem s dodatkem, že Zařízení kompatibilní s protokolem Apple HomeKit nebo Thread IoT budou i nadále fungovat prostřednictvím svých příslušných služeb.

