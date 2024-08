Netflix zvyšuje ceny předplatného. Jaké změny nás čekají?

Fotografie: Kristýna Dvořáčková, fZone.cz

Všichni jsme to čekali, ale doufali jsme, že to přijde co nejpozději. Netflix se rozhodl poprvé zvednout cenu předplatného. Jedná o navýšení v rámci desítek korun a záleží také, jaké předplatné máte. Změna se bude týkat také člena navíc, který byl doposud za 79 Kč měsíčně. Netflix zatím neuvedl, od kdy budou ceny platné, ale jelikož je již zveřejnil, dá se předpokládat, že to bude v rámci několika měsíců. Pro nové předplatitele ale již nové ceny platí. Jaké tedy nastanou změny?

Základní předplatné

Doposud můžete mít základní předplatné za 199 Kč měsíčně. To zahrnuje neomezené sledování v rozlišení 720p (HD) a sledování na 1 zařízení najednou. U tohoto předplatného bude nyní potřeba počítat s 230 Kč měsíčně. Základní předplatné nenabízí možnost dokoupení slotu.

Standardní předplatné

U tohoto předplatného lze aplikaci používat na dvou zařízeních najednou a veškerou filmotéku sledujete v rozlišení 1080p (Full HD). Zde je i možnost přidání dalšího člena, tedy připlatit si za přístroj, který je mimo vaši Wi-Fi (domácnost). Doposud činilo předplatné 250 Kč, nově budete platit 309 Kč. Člen navíc se navýší o 20 Kč, tedy na 99 Kč měsíčně.

Premium

Toto předplatné umožňuje sledovat Netflix až na čtyřech zařízeních najednou a filmy a seriály budete sledovat v rozlišení 4K (Ultra HD) + HDR. Můžete zde přidat až dva další členy, opět za cenu 99 Kč měsíčně/jeden slot. Doposud bylo předplatné za 319 Kč, nově bude za 379 Kč měsíčně.

Možnost přidání člena je „náhradou“ za sdílení hesel, které už nějakou dobu Netflix blokuje, a tímto krokem si značně navýšil počet předplatitelů. Pokud budete chtít ke svému účtu přidat další domácnost, bude potřeba zakoupit slot, na kterém se vytvoří další účet. Každý se tedy přihlašuje pod svým účtem. Jak ale Netflix dodává ve svých podmínkách, další člen nemá již možnost přidat kohokoliv dalšího.