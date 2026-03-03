Dočkáme se chytrých brýlích od T-Mobilu? Na MWC se ukázal koncept

I když se v této oblasti čeká na větší průlom, podle mnohých by chytré brýle mohly být „další velká věc“ s teoretickým potenciálem nahradit smartphony. Proto je řada společností vyvíjí, vyrábí a prodává. Deutsche Telecom (telekom.com), do jehož skupiny spadá i český T-Mobile, představil na veletrhu Mobile World Congress vizi, která by mohla přispět k rozšíření této nositelné elektroniky. Podle ní nejde jen o samotné zařízení, ale celý ekosystém služeb kolem něj – stejně jako když si řada lidí kupuje (chytré) telefony v prodejnách operátora.
V této fázi se ale spíše jedná o koncept, který propojuje již existující RayNeo X3 Pro a Magenta AI. Půjde tedy o vizuální rozpoznávání a kontextovou asistenci pro koordinaci každodenních úkolů. Brýle AI Glasses nabízejí hmatatelný pohled do budoucnosti, ve které se AI stane primárním rozhraním a interakce budou přirozené, proaktivní a bez námahy.
Díky hlasu, vidění a kontextu umožňují brýle s umělou inteligencí jednoduchou a přirozenou interakci s technologií. Namísto vyhledávání na internetu, otevírání aplikací nebo psaní na klávesnici stačí uživatelům pouze se podívat a promluvit. Brýle rozpoznávají objekty, okamžitě překládají text, zobrazují užitečné informace a díky agentické umělé inteligenci mohou dokonce samy provádět různé úkoly.
Brýle pro každý den
Co to znamená v praxi? Každodenní situace se stávají snazšími. V obchodě jsou produkty rozpoznány a relevantní podrobnosti se zobrazí automaticky. Doma se zobrazí vizuální pokyny pro nastavení nových zařízení krok za krokem. Na cestách se překládají jídelní lístky, vysvětlují se památky a doporučení se přizpůsobují osobním preferencím. Dokonce i plakáty na filmy, koncerty nebo sportovní události se promění v interaktivní zážitky s možností rezervace vstupenek.
Stále jde však o totéž, co slibuje například Meta nebo další význační hráči v této oblasti. Deutsche Telecom však věří, že tento koncept představuje další krok směrem k budoucnosti bez aplikací. Rozšířením Magenta AI na nová zařízení a partnery buduje Telekom ekosystém, ve kterém AI plynule propojuje služby a podporuje lidi, ať jsou kdekoli. A nesmíme také zapomenout na širokou prodejní síť, která má schopnost takové brýle nabízet za zvýhodněnou cenu například s novým tarifem. Mohl by toto být ten krok, který změní chytré brýle z technologického výstřelku na masovou záležitost? Možná ano, ale zatím nebylo stanovené datum, kdy by se tak mělo stát.