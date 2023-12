Drsná reality show, vulgární česká komedie a nový komediální seriál

Fotografie: Tereza Lásková, fZone.cz

Je tu pátek, a pokud se chystáte zůstat večer doma a přemýšlíte, na co byste se mohli podívat, pak jste tu správně. Streamovací platformy Netflix i HBO každý týden vydávají nové filmy, seriály i dokumenty a některé by neměly ujít vaší pozornosti. Na co se tedy o víkendu podívat?

Hra na oliheň: Výzva

Pokud máte rádi reality show, pak je tohle právě pro vás. Netflix se rozhodl natočit reality show na námět stejnojmenného korejského seriálu. Zatím uvolnil 9 dílů, a tak je vítěz zatím neznámý. Na poslední část si musíme počkat do 6. prosince. Pokud se vám líbil seriál, pak se vám bude líbit i soutěž. I když v ní lidé neumírají, pravidla jsou krutá a donutí hráče k podrazům, lžím a intrikám.

V reality show na vás čekají hry, které jsou totožné se seriálem, ale i úplně nové. Soutěžící mají také několik možností vyřadit jakéhokoliv soupeře, čehož využijí pro rozbití silnějších skupin. Z původních 456 hráčů na konci 9. dílu zůstanou už pouze tři. Kdo vyhraje 4,56 milionu dolarů se dozvíme už za několik dní.

Vyšehrad: Fylm

Od dnešního dne se můžete na Netflixu podívat na český snímek, který vám přiblíží fotbalové prostředí. Nekonvenční česká komedie, která se nebojí vulgarit, ani narážek na fotbalové legendy, ukazuje život fotbalisty Julia Lavického, který si říká Lavi. Na vlastní svatbě zjistí, že má osmiletého syna Richarda, který ho chce více poznat, a tak se k němu nastěhuje.

Na rozdíl od Laviho, který nejde pro sprosté slovo daleko a rozumu příliš nepobral, je ale jeho syn chytrý. Pokud máte rádi vulgární humor a potřebujete se jen odreagovat, aniž byste příliš přemýšleli nad dějovou linkou, je tento film dobrou volbou.

Bookmaker

Pokud chcete začít sledovat nějaký nový seriál, pak vám HBO Max nabízí nový komediální seriál Bookmaker (Bookie). Ke zhlédnutí jsou zatím dva díly. Seriál pochází od známého producenta Chucka Lorreho, který stojí za sitcomy Teorie velkého třesku i Dva a půl chlapa. Z druhého zmiňovaného seriálu si určitě vzpomenete na Charlieho Sheena, který byl později vyměněn. V tomto seriálu jej ale budete moci zahlédnout hned v prvním díle, kde hraje sám sebe.

Seriál se zaměřuje na prostředí sázek, jak jasně napovídá název. Hlavní postavou je Bookmaker (Sebastian Maniscalco), který přijímá sázky ještě tak trochu postaru. Od hráčů je přijímá po telefonu a pokud mu někdo dluží peníze, vydá se za ním osobně i se svým bodyguardem.

Zlouni: Vánoční zlo

Chcete se podívat na vánoční film s dětmi? Můžete zkusit Zlouny. Film má jen 25 minut a ukazuje klasický boj mezi dobrem a zlem. Zvířátka, která už tak mají špatnou pověst, chtějí na Vánoce vykrást banku. Jenže ve městě se lidé rozhodli Vánoce zrušit a oni tak musí přivést vánoční atmosféru zpět. A jak jinak než tím, že budou konat dobro.