eDoklady přijdou později, mohou za to legislativní důvody

Fotografie: gov.cz

Jak jsme již informovali, na začátku roku by měla být spuštěna možnost prokazovat se občanským průkazem, který máte uložen v mobilním telefonu. Neznamená to však, že by přestaly platit současné plastové průkazky. O jejich skončení se ani neuvažuje, mobil bude jen doplněk pro toho, kdo si ho bude přát.

Jak na sociálních sítích informovala Digitální a informační agentura (DIA), kvůli průtahům ve schvalování související legislativy se příchod této možnosti mírně opozdí. Oproti původně plánovanému začátku roku by to měla být zhruba polovina ledna. V současné chvíli schválil příslušný zákon Senát a čeká se ještě na podpis prezidenta. Pak bude běžet lhůta 15 dnů od zveřejnění ve sbírce zákonů a až pak bude možné úředně uznávat tento způsob prokazování totožnosti. Až pak bude aplikace přístupná ke stažení pro Android a iOS, stejně tak jako možnost její aktivace na Portálu občana.

Zpoždění není velké a navíc se prakticky nedotkne většiny uživatelů, protože hned po startu budou tento způsob uznávat jen vybrané instituce, se kterými běžný občan moc často do styku nepřijde. To asi uživatelsky nejdůležitější – možnost prokázat se Policii ČR – přijde až o půl roku později. A další rok potrvá, než elektronický doklad začne platit i v dalších zemích EU.