Google představil celou řadu AI nástrojů, s většinou však jen dohání zpoždění

Jak se dalo očekávat a jak někteří s nadsázkou poznamenávají, Google I/O by se mohlo přejmenovat na Google AI, protože prakticky celé úvodní vystoupení této vývojářské konference bylo věnováno jejím schopnostem. Google postupně integruje svůj model Gemini do mnoha svých nástrojů.

Typickým příkladem je služba Google Photos. Ta už je od svého vzniku známá tím, že zde můžete snadno vyhledávat pomocí slov. S nasazením Gemini můžete jít ještě dál a ptát se fotek na nejrůznější věci. V ukázce to byl dotaz na registrační značku vlastního auta. Fotky nově nejen že najdou snímky všech aut s čitelnou značkou, ale poznají mezi nimi i to vaše. Stejně snadno můžete pomocí fotografií vzpomínat nebo dělat různé přehledy pomocí frází jako byla ta ukázková „ukaž nám, jak se naše dcera učila plavat“.

Ask Photos, a new feature coming to @GooglePhotos, makes it easier to search across your photos and videos with the help of Gemini models. It goes beyond simple search to understand context and answer more complex questions. #GoogleIO pic.twitter.com/OsYXZLo5S1