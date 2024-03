GTA v Praze? Pro umělou inteligenci žádný problém

Fotografie: Ondřej Svoboda

Herní sérii Grand Theft Auto asi není nutné blíže představovat, je to titul, který zlomil nejeden rekord. Vždy si ale můžeme být jistí, že se děj bude odehrávat v některém z ikonických amerických měst. Zatímco aktuální „pětka“ připomíná Los Angeles a jeho okolí, připravovaná „šestka“ se vrátí do Miami.

V této souvislosti mnoho hráčů určitě napadlo, jak by hra vypadala, pokud by se odehrávala v některém z měst na starém kontinentě – nebo rovnou v Praze. Ondřej Svoboda si na pomoc k přemýšlení vzal umělou inteligenci, konkrétně její nástroje Midjourney, RunwayML, Elevenlabs, D-ID a Suno. Výsledkem je minutový trailer, který láká na fiktivní hru GTA: Prague.

Uvidíte zde typická panoramata i stavby stejně tak jako pro sérii typickou nadsázku: písečnou pláž v centru nebo honičku aut na Karlově mostě. A nechybí ani prodejce trdelníku.