Britští umělci se bouří proti AI. Někteří se jí už ale nechali naklonovat

Schopnosti generativní umělé inteligence vyvolávají největší obavy u umělců všeho druhů, ať už jsou to spisovatelé nebo hudebníci. Jádrem sporu však není to, jaké schopnosti AI má, ale jak je získala. Jak už je podstatou některých žalob, jde o to, že všechny jazykové modely jsou „trénovány“ na datech bez příslušného svolení a mnohdy je jenom sofistikovaným způsobem kopírují, aby obešli současná ustanovení o autorských právech.

Nedostatek regulace a ochranných zábran, které by zabránily tomu, aby se tato technologie vymkla kontrole, nedávno přiměl více než 200 hudebních hvězd k podpisu otevřeného mezinárodního dopisu na ochranu před predátorským využíváním umělé inteligence ke krádežím hlasů a podobizen umělců. Tento krok doplnili britští poslanci, kteří se k podobným názorům vyjádřili ve zprávě, v níž doporučili zavedení nového zákona na ochranu umělců před deepfakes, zneužíváním a falešnou podporou umělé inteligence ve Velké Británii. Informuje o tom BBC.

Slavná britská zpěvačka FKA Twigs při svém vystoupení před podvýborem pro soudnictví amerického Senátu prozradila, že používá umělou inteligenci k vytváření své vlastní deepfake. Naznačila, že ji využívá hlavně ke komunikaci se svou širokou fanouškovskou základnou a novináři, díky čemuž má více času věnovat se svému řemeslu.

FKA Twigs reveals she has created an AI clone https://t.co/0SHcYnagOj — Sky News (@SkyNews) May 1, 2024

Znovu však zdůraznila význam regulace umělé inteligence, která by pomohla zabránit zneužití hlasu a vzhledu umělce ke zlým úmyslům. Uvedla, že její deepfake generovaný umělou inteligencí byl vycvičen tak, aby napodoboval její osobnost a dokonce používal její hlas při mluvení ve francouzštině, korejštině a japonštině.