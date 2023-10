Halloween u televize? HBO Max má nyní v nabídce film Sestra II (The Nun II)

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Je tu poslední víkend před halloweenem a HBO Max uvedlo premiéru filmu, který se k tomuto období nemohl hodit více – Sestra II (The Nun II). Tento snímek jste mohli vidět teprve nedávno v kinech a od dnešního dne jej můžete shlédnout na HBO Max. Film navazuje na původní horor Sestra (The Nun) a odehrává se v roce 1956. Děj se přesunul z Rumunska do Francie, kde vše začíná vraždou kněze.

V hlavní roli se můžete opět těšit na Taisu Farmigu, kterou jste mohli vidět i v prvním filmu

jako sestru Irenu. Démonickou sestru si opět zahraje Bonnie Aarons. Sestra Irena na základě přibývajících vražd napříč Evropou přijíždí na internátní školu v Tarasconu ve Francii, kde se znovu setká tváří v tvář s entitou Valaka, kterou představuje jeptiška se svítícíma očima. Jak dopadne souboj tentokrát?

Film jsme mohli v kinech vidět od 8. září, při premiéře vydělal 32,6 milionu dolarů a doposud vydělal po celém světě necelých 350 milionů dolarů (8,1 miliardy korun). První tři víkendy se v kinech držel v předních příčkách návštěvnosti, čímž se studia Warner Bros. vrátila zpět na hororový trh. Snímek režíroval Michael Chaves, který se dříve ujal i V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz. O lekací scény v tomto filmu nebudete mít nouzi, a to prakticky od jeho začátku.