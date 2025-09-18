Meta dnes ukázala chytré brýle Ray-Ban Display a Ray-Ban Meta (Gen 2)

Společnost Meta (stojící například za sociální sítí Facebook) ve spolupráci se značkou Ray-Ban představila hned dva nové modely chytrých brýlí: Meta Ray-Ban Display a druhou generaci Ray-Ban Meta. Nová řada posouvá hranice nositelné technologie a zaměřuje se na ještě lepší integraci digitálního světa do každodenního života.
Meta Ray-Ban Display: Brýle s head-up displejem
Největší novinkou je model Meta Ray-Ban Display, který přichází s plnobarevným displejem integrovaným přímo v pravé sklíčku. Head-up displej o rozlišení 600 × 600 pixelů nabízí plynulou obnovovací frekvenci 90 Hz a ohromující maximální jas až 5 000 nitů, což zaručuje skvělou čitelnost i na přímém slunci. Pokud se zobrazí statický obsah, je obnovovací frekvence na 30 Hz. V tuto chvíli umí displej zobrazit zprávy a hovory skrze WhatsApp a Messenger. V obou případech jde o aplikace spadající pod Metu. Dále umí fungovat jako hledáček fotoaparátu, zobrazí navigaci, překlady v reálném čase pomocí umělé inteligence a také co právě posloucháte v rámci Spotify.
Ovládání probíhá pomocí náramku Meta Neural Band, který detekuje gesta ruky a zápěstí, což umožňuje intuitivní interakci s brýlemi. Plní stupeň krytí IPx7, tudíž mu nevadí voda a baterie by měla vydržet až 18 hodin. Brýle jsou dále vybaveny 12megapixelovým fotoaparátem, který dokáže nahrávat video v rozlišení 3K. K dispozici jsou také dva reproduktory, šest mikrofonů pro co nejpřesnější zachycení zvuku a interní úložiště o velikosti 32 GB. Hodnota RAM se zastavila na 2 GB. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6. V USA bude tento model k dispozici za cenu 799 dolarů.
Samotné brýle plní stupeň krytí IPx4 a váží 69 gramů. Na baterii zvládnou pracovat až 6 hodin, přičemž pouzdro dokáže dodat dalších 24 hodin. Za zmínku rozhodně stojí, že jsou brýle připraveny i na předepsané dioptrie v rozsahu -4,00 až +4,00. chytré brýle Meta Ray-Ban Display budou k dispozici v černé a pískové barevné variantě. Od 30. září se začnou prodávat v USA za cenu 799 dolarů, což je v přepočtu necelých 20 tisíc korun i s daní. Začátkem roku 2026 se brýle začnou nabízet v Kanadě, Francii, Itálii a Velké Británii. O dsotupnosti u nás prozatím slovo nepadlo, avšak brýle si můžete alespoň virtuálně vyzkoušet (viz meta.com).
Ray-Ban Meta (2. generace)
Pro ty, kteří hledají dostupnější, ale stále pokročilé řešení, představila Meta druhou generaci brýlí Ray-Ban Meta (viz about.fb.com). Tyto brýle navazují na úspěch předchozího modelu a nabízejí řadu vylepšení. Baterie nyní vydrží až 8 hodin na jedno nabití a nabíjecí pouzdro poskytne energii až na dalších 48 hodin používání. Dočerpání energie na 50 % kapacity baterie pak zabere 20 minut. Stejně jako dražší model, i druhá generace umí nahrávat 3K video při 60 FPS.
Budoucí aktualizace softwaru navíc přinesou nové funkce, jako je hyperlapse, slow-motion a Conversation Focus, která dokáže izolovat hlas mluvící osoby a potlačit okolní hluk. Brýle budou dostupné v populárních designech Wayfarer, Skyler a Headliner v USA za 379 dolarů, což je v přepočtu zhruba 9,5 tisíce korun s daní.