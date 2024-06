Platby snadné a rychlé jako facka? S prstenem Niceboy ONE doslova

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

V redakci jsme se mohli seznámit s prstenem Niceboy ONE, který zprostředkuje bezkontaktní platby. Musíte však splnit několik podmínek, předně potřebujete zařízení s Androidem či iOS, které má NFC čip, druhou podmínkou je platební karta Mastercard vydaná společností mBank. Pokud podmínky splňujete, nic vám nebrání vyzkoušet si bezkontaktní platby prstenem.

Co je Niceboy ONE?

Niceboy ONE je prsten a přesně jako prsten vypadá. Vyroben je ze zirokoniové keramiky, která je hypoalergenní a odolá i i škrábancům. Díky svému hladkému a neporéznímu povrchu keramika neumožňuje usazování prachu, roztočů nebo jiných alergenů. Keramické materiály jsou také odolné vůči bakteriím a plísním, což je činí vhodnými pro osoby trpící alergiemi nebo astmatem.

Prsten je k dispozici ve třech barevných variantách, konkrétně Onyx black, Polar white a Brushed black, která se dostala i k nám do redakce. Prsten jde pořídit hned v několika velikostních variantách, a to od velikosti US 5 do velikosti US 14 – v rámci EU standardu se bavíme o velikosti 49 až 72. Znamená to, že bude prsten vhodný jak pro ženy, tak muže, a to prakticky na libovolný prst. Prsten je plně voděodolný, čili jej nemusíte sundávat před sprchou, ani před návštěvou bazénu či wellness. Prsten je velice příjemný na dotek a dokáži si představit i celodenní nošení, díky hladkému povrchu nehrozí, že by vás v noci poškrábal.

Jak placení prstenem aktivovat?

Nejdříve je nutné stáhnout aplikaci Niceboy Pay, která je zdarma pro iOS i Android. Následně je třeba založit si účet, postačí e-mail a heslo. Poté je třeba přidat podporovanou platební kartu Mastercard, kterou vydala mBank, je třeba opsat číslo karty, zapsat platnost a CVC kód. Následně je třeba přiložit prsten k zadní straně zařízení, pričemž se spustí přenos dat na čip v prstenu, právě proto je nutné, aby i smartphone NFC podporoval. Celé to trvá zhruba půl minuty a vyžaduje to vaši součinnost, s telefonem ani s prstenem nesmíte ideálně vůbec hýbat, nebo se přenos přeruší. Na Androidu jsem byl úspěšný na druhý pokus, mírný pohyb Pixelu nevadil, s iPhonem jsem „válčil“ asi 10 minut, protože se přenos pokaždé přerušil z důvodu lehkého pohnutí se zařízením. Nakonec se však povedlo i zde, ale zestárl jsem zhruba o rok

Aplikace Niceboy Pay

Jakmile je přenos dokončen, token je uložen přímo do čipu prstenu, můžete tedy vyrazit k terminálu. Prstenem budete moci zaplatit všude tam, kde mají bezkontaktní platební terminál a přijímají karty Mastercard, což je (alespoň na území České republiky) prakticky všude.

Vzhledem k tomu, že prsten je jen pasivním čipem, není potřeba jej dobíjet – může sloužit jako záloha v případě, že necháte doma peněženku a telefon se vybije.

„Pssst“, Curve jde přidat také

Ano, i přesto, že je prozatím prsten cíleně nabízen klientům mBank, přidat se mi podařilo i kartu fintechu Curve. Díky tomu můžete platit prakticky s libovolnou kartou libovolné banky. Není to však žádné překvapení, i v zahraničí se dají sehnat podobné prsteny, které prakticky vždy podporují právě Curve, výjimečně i konkrétní bankovní instituce. Výrobcům to značně zjednodušuje situaci, protože nemusí komunikovat s každou bankovní institucí zvlášť, život to zjednoduší i klientům, kteří Curve již mají, nebo se jeho aktivaci nebrání.

V rámci bezplatného tarifu Curve Lite můžete přidat až 3 karty, od tarifu Curve Black můžete přidat neomezený počet platebních karet různých poskytovatelů. Prsten se tak rázem může proměnit v opravdu „naditou“ peněženku.

A jak zaplatit?

Anténa je umístě na hraně prstenu, po celém jejím obvodu, ale signál již nepronikne vnějším pláštěm, jak by někdo možná mohl očekávat. Placení tedy vyžaduje trochu cviku – ideální je stisknout ruku v pěst, následně se kloubem přiblížit k terminálu a vyčkat asi dvě vteřiny, kdy si terminál „stáhne“ data karty uložená v čipu prstenu. Pokud bude prsten moc daleko, nebo budete platit tak, že přiložíte dlaň k terminálu, platba neproběhne. Niceboy garantuje rozpoznání terminálu na vzdálenost zhruba 2-3 centimetry, záleží ale i na typu terminálu, ty starší jsou na vzdálenost čipu mnohem náročnější. V některých případech bude možná nutné „povysunout“ prsten blíže ke kloubu.

Platíte prstenem, přikládáte kloub.

Platby do výše 500 Kč se zaplatí a strhnou okamžitě, nad tuto částku vás terminál s největší pravděpodobností požádá o zadání PINu, který je identický s PINem plastové karty. V tomto ohledu se chová prsten stejně jako platební karta, nebo platební nálepka. Co se týká bezpečnosti (například ve srovnání s klasickou kartou) zatímco kartu máte běžně v peněžence a tu v kapse nebo tašce, prsten máte neustále při sobě, respektive na sobě. Možnost zneužití je obdobná, jako kdybyste klasickou plastovou kartu drželi celou dobu v ruce. Eventuální šance zneužití ale samozřejmě existuje, například v přeplněném prostoru.

Výhodou je, že pokud prsten ztratíte, nemusíte blokovat celou kartu, stačí zablokovat prsten v aplikaci Niceboy Pay. Blokace je dočasná, můžete ji kdykoliv zrušit. Pokud však prsten nenajdete, je třeba kartu z prstenu vymazat. Prsten samozřejmě nemá Wi-Fi ani Bluetooth, data se z prstenu tedy nemají na dálku jak vymazat, ale pokud by se někdo s nalezeným prstenem snažil zaplatit, unikátní identifikátor prstenu bude odmítnut, tedy i celá transakce.

Co dalšího ONE umí?

Přímo skrze aplikaci Niceboy Pay lze do prstenu nahrát i osobní vizitku, konkrétně můžete přidat fotografii, jméno, e-mail, telefonní číslo, informaci o společnosti/zaměstnavateli, případně i sociální sítě (Facebook, X, Linkedin, Instagram a WhatsApp). Pokud prsten následně přiblížíte k jinému zařízení, respektive k NFC čtečce, informace se okamžitě odešlou. Pokud vizitku nepřidáte, telefon vás po přiblížení přesměruje na stránky Niceboy.

Papírové vizitky můžete vyhodit.

Váže se k tomu i jeden problém – kdykoli prsten přiblížíte na vzdálenost zhruba 3 centimetry, NFC anténa data načte, čili vám bude neustále „vnucovat“ vlastní vizitku, nebo odkaz na webové stránky. U iPhonů to tak velký problém není, protože NFC anténa je umístěná na zadní vrchní straně, vedle modulu fotoaparátů, ovšem u většiny Androidů je anténa zhruba uprostřed zadní strany zařízení. Pokud si rukou kde máte prsten „podpíráte“ záda vašeho zařízení, budete dostávat prakticky neustále notifikace o načtení dat z NFC tagu.

Za kolik?

Pokud chcete prsten využít pro platby skrze Curve, musíte si jej pořídit za plnou cenu, která aktuálně činí 1 999 Kč. Niceboy zároveň varuje, že pokud si prsten jen vyzkoušíte a následně (v zákonné lhůtě) vrátíte, je třeba odstranit přidanou platební kartu a osobní údaje z vizitky, výrobce v tomto ohledu nenese žádnou zodpovědnost za případné zneužití.

Pokud se chcete stát novým klientem mBank a při zakládání účtu zadáte kód akce „PRSTEN“, máte šanci jej získat za korunu – to platí pro prvních 1 000 zájemců, akce pro nové klienty trvá do 6. 9. 2024. Stávající klienti mají možnost o prsten soutěžit, pričemž se každých 14 dnů vylosuje 200 výherců, celkem jich opět bude 1 000. Pokud chcete prsten hned a jste stávající klient mBank, banka vám poskytne slevový kód, díky kterému vás prsten vyjde na 1 249 Kč. Akce pro stávající klienty trvá do 18. 8. 2024.

My jen dodáme, že jako nadšenci všech technologických novinek oceňujeme přítomnost Niceboy ONE na tuzemském trhu, funguje dle předpokladů a jeho používání vyvolává zajímavé reakce, většinou údivné. V zahraničí jsou prsteny s možností bezkontaktních plateb již běžnější, někdy i levnější, podobný osud zřejmě čeká i naši zem.