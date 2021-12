Služba Google Stadia je dostupná pro nejnovější Smart TV od LG, i v ČR

Služba Stadia, která je nyní ke stažení v LG Content Store ve všech 22 zemích, kde je Stadia v současné době k dispozici (včetně České republiky), obsahuje více než 200 populárních her, jako jsou Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Creed: Valhalla, Hitman 3 a Baldur’s Gate 3, stejně jako přístup k rostoucímu seznamu bezplatných her a demoverzí, které lze hrát pouze s kompatibilním ovladačem, bez nutnosti stahování. Předplatné Stadia Pro pak nabízí rozšiřující se knihovnu více než 30 her, které je možné hrát, přičemž každý měsíc přibývají nové tituly a exkluzivní slevy na hry a doplňkový obsah. A díky tomu, že Stadia podporuje grafiku až do rozlišení 4K HDR a hraní v 60 FPS, a pohlcujícímu prostorovému zvuku ve formátu 5.1, jsou chytré televizory LG ideální volbou pro ty, kteří hledají pokročilý herní zážitek, aniž by si museli pořizovat samostatnou herní konzoli nebo drahý herní počítač.

Clear your schedules, Stadians. This Week on Stadia is jam packed with the following:



📺 Stadia comes to LG TVs!

🥳 @Bungie's 30th anniversary

🐓 🚔 @ChickenPoliceG



Let's get it ➡️ https://t.co/7ltEnQRPH7 pic.twitter.com/5TpGAg7dkP