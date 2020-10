Službu Xbox Game Pass, která je s námi již od roku 2017, by se dalo nejjednodušeji uvést jako herní obdobu Netflixu. Za menší měsíční poplatek totiž získáte přísun bohaté porce špičkových herních titulů a také možnost hrát doma i na cestách. Jaké jsou mé dojmy z používání předplatného Xbox Game Pass Ultimate, které nově umožňuje také hraní na smartphonech?

Rozpočty na vývoj her rostou do astronomických výšin a nejlepším herním titulům jsou udělována prestižní ocenění ne nepodobná filmovým Oscarům. Mnoho her často vypráví tak skvěle napsané příběhy v doprovodu se špičkovým audiovizuálním zpracováním, že se do nich hráči ponoří i na dlouhé hodiny. Není tedy divu, že se herní společnosti snaží představit také variantu předplatného pro ty, kteří chtějí získat za pevně danou měsíční částku přístup ke stovkám vyhlášených herních titulů.

Hraní her je i mým koníčkem, a ačkoliv jsem v minulosti vlastnil herní konzole od Microsoftu, najdete u mě doma konkurenční černou krabičku od Sony. O to více jsem byl zvědavý, jak se Microsoft popasoval se službou Game Pass a jestli se jedná opravdu o tak výhodné předplatné, jak jsem od mnoha spokojených hráčů slyšel.

Pro konzolisty, PC hráče, i ty, kteří chtějí hrát na cestách

Xbox Game Pass je dostupný v několika variantách, a to konkrétně Xbox Gamess Pass Ultimate, Xbox Game Pass for PC a Xbox Game Pass for Console. V posledních dvou zmíněných variantách předplatného získáte za měsíční poplatek 259 Kč přístup k více než stovce herních titulů pro PC či konzoli Xbox (dle předplatného), speciální slevy a nabídky i jistotu toho, že se nové tituly od Xbox Game Studio objeví v knihovně již v den jejich vydání.

Xbox Game Pass Ultimate vás měsíčně vyjde na 339 Kč.

V mém případě jsem však testoval variantu Xbox Games Pass Ultimate, která vám poskytne přístup jak k hraní her na PC, tak na konzoli a navíc umožní streamovat hry na mobilní zařízení s Androidem (v mém případě smartphone, ačkoliv to může být také tablet). V rámci tohoto předplatného, které vás vyjde na 339 Kč měsíčně, získáte také Xbox Live Gold, které umožňuje hraní ve více hráčích, přináší hry zdarma a další výhody. A pokud si nejste jist tím, jestli zůstanete u levnějšího plánu Xbox Games Pass for PC, nebo se vám vyplatí rovnou Ultimate varianta, můžete si za pouhých 25,9 Kč zakoupit zkušební jednoměsíční předplatné.

Pokud se rozhodnete pro Xbox Game Pass Ultimate, získáte přístup také ke hrám z předplatného EA Play (na Xbox One, Xbox Series X/S a Windows 10), to stejné platí pro Xbox Game Pass for PC, Game Pass for Console vám však bohužel k EA Play přístup neumožní.

Stovky zajímavých herních titulů

Xbox Game Pass obsahuje stovky zajímavých herních titulů, mezi kterými najdeme nejen hry se zvučným jménem, jako například Gears of War, Forza, Resident Evil nebo Mortal Kombat, ale také nepřeberné množství neméně podařených indie titulů.

Osobně jsem během testování hrál zejména tituly, které jsem již znal z klasické konzole, a měl tak dobrou představu o tom, jak plynule by měly běžet. Dodám ještě, že jsem hry testoval pouze na PC a smartphonech Samsung Galaxy Note20 a Galaxy Note20 Ultra 5G, Xbox jsem bohužel neměl k dispozici.

Často jsem hrál například hororový Resident Evil 7, třetí díl Zaklínače nebo Mortal Kombat X. Výběr titulů mi přišel dostatečný a velkou výhodou je, že her neustále přibývá. S tím souvisí také to, že některé hry z nabídky postupně mizí, na což jste však obvykle předem upozorněni a jedná se spíše o starší kousky.

Špičkových her neustále přibývá.

S ohledem na to, že Microsoft nedávno koupil společnost ZeniMax Media, pod níž patří Bethesda, id Software, Arkane a celá řada dalších studií, se navíc můžeme v budoucnu těšit na ještě rozmanitější nabídku skvělých her. Pokud vám zmíněná studia nic neříkají, pak vám určitě nebudou neznámé herní tituly, jako je DOOM, Fallout, Wolfenstein nebo Quake, za kterými stojí.

Jak se hraje na telefonu?

Xbox Game Pass je služba, která byla na startu spuštěna právě na herní konzoli Xbox, takže je jasné, že hraní na mobilních zařízeních, jako je smartphone či tablet, nehrálo hned od začátku vývoje prim. I proto je v současnosti hraní na telefonech a také PC v beta verzi. V obou případech je v prvé řadě potřeba si stáhnout aplikaci.

Po jejím stažení si na počítači následně stáhnete kompletní hru na disk, takže se v tomto smyslu o službu podobnou Netflixu tak úplně nejedná, neboť nedochází ke streamování. Toto řešení má podle mě své pro i proti. Výhoda tkví v tom, že se nemusíte spoléhat na internetové připojení či doufat v nízkou vytíženost serverů. Nevýhodu pak vidím v tom, že podobně jako u klasických her je potřeba, aby váš herní stroj měl dostatek výkonu. V případě stažení hry A Plague Tale: Innocence na kompaktní Surface Pro 7, který rád používám, jsem narazil na omezení daného zařízení, neboť daná hra vyžadovala zkrátka výkonnější hardware. Pokud však máte dostatečně výkonné PC s dostatkem úložného prostoru, nebudete mít problém si do zásoby stáhnout hned několik her.

Značně jiná situace panuje v oblasti hraní na telefonu. I zde se prozatím jedná pouze o beta verzi, na což vás aplikace v současnosti dostupná pouze pro Android, pravidelně upozorňuje. Hry se však z pochopitelných důvodů streamují. Při hraní her v domácnosti se 150Mb/s připojením od společnosti UPC (nově již Vodafone) jsem dosahoval zpravidla mírně horších výsledků než při hraní přes mobilní data s LTE připojením. Záleží tedy na kvalitě připojení.

Streamování her na telefonu je zatím v beta verzi.

Ať tak či onak, málokdy jsem se setkal s tím, že by se propadla snímkovací frekvence a hra se stala nehratelnou. Stejně tak jsem neměl problém se synchronizací zvuku a videa. V některých případech jsem se však setkal s tím, že hra kompletně spadla (nikoliv samotná aplikace), což se naštěstí nestávalo tak často, abych hraní označil za nekomfortní. Vzhledem k tomu, že se jedná o betu, navíc nemám problém občasné technické problémy odpustit.

Odezva na zmáčknutí tlačítek ovladače (ke kterému se ještě dostanu) byla bez problémů a také načítací časy se mi zdály o něco málo kratší ve srovnání s časy u stejných herních titulů, které jsem hrál na PlayStationu 4.

Podobně jako u různých herních režimů, i v aplikaci si lze zvolit několik možností, například zablokování notifikací, rychlé pořízení screenshotu či výběr čtyř aplikací, které chcete mít rychle k dispozici (viz screenshoty). Během hraní rovněž můžete být upozorněni ikonkou antény na nestabilní připojení a možné problémy.

Xbox Gamepad a PowerA MOGA Gaming Clip

Během testování jsem hrál na Xbox One gamepadu v „Camo“ úpravě, který jsem doplnil o držák PowerA MOGA Gaming Clip.

MOGA držák obepne i opravdu velký telefon.

Ovladač nabízí příjemný grip, ergonomický tvar, ideální tuhost tlačítek i rychlé a komfortní spárování delším podržením tlačítka vedle microUSB konektoru. S ovladačem se však alespoň pro mě osobně pojí také dvě nevýhody. První se týká 3,5mm jacku na spodní straně. Po připojení sluchátek se totiž nic nestane a zvuk stále vychází z telefonu nebo přímo k telefonu připojených sluchátek. Druhou jsou pak tužkové baterie, které musíte měnit nebo zainvestovat dalších přibližně pět set korun do dokoupitelné speciální baterie, kterou lze nabíjet skrze microUSB. Někteří hráči to řeší tím, že si pořídí nabíjecí tužkové baterie přímo s nabíječkou.

Samotný MOGA držák skvěle obepíná ovladač i telefon a nabízí dvě polohovatelné části (klouby), které si můžete nastavit přesně tak, aby hraní bylo pohodlné v každé poloze: ať už sedíte u stolu, nebo třeba ležíte v posteli. Úchyt pro telefon je dostatečně flexibilní, aby se do něj vměstnal i poměrně velký Samsung Galaxy Note20 Ultra a díky pogumovanému povrchu máte jistotu, že se smartphone nepoškrábe.

Zhodnocení

Xbox Game Pass v testované variantě Ultimate podle mého nabízí spoustu zábavy za velmi přívětivou cenu. Po jeho zakoupení v podstatě můžete přestat klasicky nakupovat hry, neboť máte předplatné, ve kterém najdete velké množství špičkových titulů, které vás zabaví na dlouhé desítky hodin, navíc je mnoho z nich dostupných hned v den vydání. Díky tomu, že v sobě navíc sdružuje předplatné pro konzoli, počítač i mobilní přístroje, se jedná o velmi zajímavou nabídku.

Pokud však uvažujete o zakoupení členství primárně kvůli hraní her na telefonu či tabletu, pravděpodobně bych posečkal, až bude po betě spuštěn běžný provoz. Důležité je také vzít v potaz, že už kvůli omezení maximální velikosti displeje telefonu (či tabletu) se bude podle mého názoru vždy jednat spíše o doplněk k hraní na konzoli či počítači. Takto Microsoft koneckonců tuto službu také prezentuje.