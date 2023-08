Fotografie: TCL

Současná nabídka televizí se skládá z mnoha modelů, které se liší typem použitého displeje. Pomyslným základem jsou typy LED a QLED, který je jistým vylepšením. Obě technologie se používají již delší dobu a proto se nachází i mezi cenově dostupnými kousky. Dnešní výběr proto koncipujeme od nejnižší ceny a postupně se prodereme k lepším modelům. Rozhodně totiž neplatí, že by se QLED televize nemohly pyšnit kvalitní výbavou.





Vybíráme nejlepší LED a QLED televizory

LG UQ7503

Dnešní výběr začínáme LED televizorem LG, který se chlubí velmi příznivou cenou pod hranicí 9 tisíc korun v 55" úhlopříčce. I přesto se můžete těšit nejen na zmíněný velký obraz, ale i kvalitní 4K rozlišení. Dnešní optikou má sice model UQ7503 o něco větší rámečky, avšak to lze s ohledem na cenu jistě odpustit. Obraz totiž dále vylepšuje speciální procesor α5 4K Gen5 a nebo HDR 10 Pro.

Po stránce konektivity má televize vše, co byste běžně mohli potřebovat. Dostalo se na trojici HDMI konektorů. Jde sice jen o starší standard 2.0, nicméně pokud nehrajete hry na nejnovějších konzolích, nemělo by vám to nijak vadit. Nechybí ani USB či bezdrátová konektivita skrze Wi-Fi a Bluetooth 5.0. Zastánci internetu po kabelu ocení LAN konektor. Zvukově je televize od LG vybavena dvojicí reproduktorů o souhrnném výkonu 20 W. Je nutno dodat, že jde o pomyslný standard.

I cenově dostupná LED televize je samozřejmě chytrá a jelikož jde o LG, máme před sebou zařízení s operačním systémem webOS. I ten umožňuje instalaci dodatečných aplikací, tudíž získáte přístup ke streamovacím službám či internetovým televizím.

TCL C635

Pomalu stoupáme cenovými patry výše a kolem hranice 11 tisíc narazíme na TCL C635, opět samozřejmě v 55" verzi, avšak na výběr jsou i menší a větší úhlopříčky. V dnešní době stále nejoblíbenější velikosti však získáte televizi s velkýma velmi slušným obrazem, který se opírá třeba o HDR 10+ či Dolby Vision. Zamrzet může poněkud slabší zvuk pramenící z pouze 10W výkonu, avšak tuto drobnost lze posléze snadno vyřešit například dokoupením vhodného soundbaru.

Řada C635 již překvapivě nabízí moderní konektivitu, kdy mezi HDMI konektory nechybí ani nová verze 2.1, což znamená rychlejší přenos dat a možnost tak televizi využívat lépe i v kombinaci s moderními herními konzolemi. Závan moderny naznačuje i USB, které plní standard 3.0. Samozřejmostí je Wi-Fi a Bluetooth, vhod přijde i vestavěný Chromcast pro snadnější propojení s vaším telefonem.

Televize TCL vsází na operační systém od Googlu, v tomto případě jde o Android TV ve verzi 11. Přehlednost prostředí se snoubí s plusem v podobě snadného nastavení. Samozřejmostí je nespočet aplikací, které vám dokáží rozšířit možnosti chytré televize.

TCL C835

Dostáváme se k prvnímu zástupci QLED televizí, kde již můžete čekat opravdu kvalitní obrazovou podívanou. Není velkým překvapením, že se jedná o zástupce TCL, konkrétně řadu C835. V 55" variantě ji pořídíte za zhruba 18 tisíc korun, ale existují i jiné verze, třeba neméně oblíbená 65" varianta vyjde na přibližně 22 tisíc korun. Velkou výhodou je zmíněný QLED panel, navíc s kvalitní miniLED podsvícením, díky čemuž jsou například barvy sytější a obraz kvalitnější s rovnoměrným podáním odstínů a bez duchů.

Stoupání cenovými schody přináší benefity i co se zvukové stránky týče. Modelová řada C835 má nejen dvojici klasických reproduktorů, ale navrch přidává ještě basový reproduktor, díky čemuž je zvuk hutnější. Pokud nejste vyloženě nároční, vystačí vám zvukově sama televize a nebude potřeba ani přemýšlet třeba na soundbarem. Samozřejmostí jsou i moderní konektory, dokonce hned čtyři HDMI typu 2.1. Praktický je i vestavěný Chromecast, pomocí kterého se lze snadno propojit s vaším telefonem. Naopak postarší USB 2.0 někoho může limitovat.

Chytré doplňky do televize dostanete díky operačnímu systému Google TV 11, který má přehlednou domácí obrazovku i bohatě zásobený obchod s aplikacemi. S trochou nadsázky lze říci, že nač si vzpomenete, to v obchodě najdete a v multimediálním roletu vám nebude nic bránit.

Sony Bravia KD-55X80L

Svého zástupce v dnešním výběru má i Sony, a to novinkovou řadu KD55X80L. U japonského výrobce se vždy tak trochu platí i za značku, nepřekvapí proto cena těsně pod hranicí 30 tisíc korun. Získáte 55" verzi LED televize, avšak jen s Direct LED podsvícením a nikoliv modernějším miniLED. Na druhou stranu to Sony s kvalitou obrazu skutečně umí. Disponuje speciálním hardwarem Processor X1, který barevně oživuje scény, dává vyniknout sytějším odstínům a výsledek působí mnohem líbivěji a přitom stále přirozeně.

Propojení s okolím u Sony zajišťují HDMI konektory typu 2.1, zde je tedy dle očekávání moderní řešení a dostalo se i na USB. Samozřejmostí je Wi-Fi i Bluetooth a ani tentokrát neabsentuje Chromecast. Zvuková stránka zástupce od Sony je spíše průměrná s výkonem 20 W. Nenáročným konzumentům televize by to mělo stačit, všichni ostatní však zřejmě audio zážitek nějak vylepší, a to vhodným příslušenstvím.

Sony spoléhá na operační systém Google TV 11, což opět znamená přehledné prostředí, množství nastavení, možnost snadnějšího nastavení skrze váš telefon a také bohatý obchod s aplikacemi a také hrami. Snadno si tak do televize nainstalujete klienty pro streamovací služby, internetové televize a další služby, které byste chtěli využívat.

Samsung QN90C

Pomyslným vrcholem nabídky televizí s LED technologií je například letošní řada QN90C od Samsungu. V 55" variantě takový model na českém trhu pořídíte za zhruba 55 tisíc korun, což už rozhodně není málo. Samsung se však cenu snaží kompenzovat opravdu bohatou výbavu. Displej je zajištěn Neo QLED technologií a moderním miniLED podsvícením. Praxe ukázala skvělou viditelnost a syté barvy za všech podmínek, a to i za za jasných slunečních dní. Příjemně potěší i kvalitní antireflexní vrstva televize.

Televize má reproduktory v sestavení 4.2.2 o celkovém výkonu 60 W. Zvuk je nejen hlasitý, ale i poměrně hutný s jistým důrazem na hloubky. Pokud nepatříte mezi velmi náročné posluchače, je dost možné, že vám reprodukce bude plně postačovat. Někomu se může hodit funkce automatické regulace hladiny zvuku dle hluku v okolí. Konektivity je zajištěna konektory HDMI 2.1, ale v případě USB Samsung verzi 3.0, která je rychlejší, ignoruje.

V chytrých televizích Samsung je operační systém Tizen. Po prvním zapnutí budete v ideálním případě vyzváni k instalaci aplikace Smart Switch do vašeho chytrého telefonu. Pomocí ní byste měli vše hravě zvládnout. Prostředí je přehledné a funguje velmi svižně a stabilně. Vše se točí kolem tenkého pruhu v prostřední části televize, odkud se dostanete ke všem klíčovým funkcím – vysílání, aplikacím či nastavení. I v obchodu s aplikacemi najdete vše potřebné, co by vás v multimediálním světě mohlo zajímat.