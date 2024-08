Vyzkoušeli jsme AI generátor obrázků Google Imagen 3. Výsledky jsou impozantní

Fotografie: vygenerováno pomocí AI Google Imagen 3

Google se rozhodl, že si nenechá ujet vlak v oblasti AI generování obrázků a představil svůj nejpokročilejší model, a to Imagen 3. V oblasti AI generování jde pro Google o obrovský krok kupředu a chtělo by se říci, že konkurenci nejen dohání, v některých případech ji dokáže i předčit. Není tak divu, že sám Google svůj nový model přezdívá jako ten vůbec nejpokročilejší. Imagen 3 ve srovnání se svými předchůdci klade důraz na světlo a detaily a rovněž i menší množství nežádoucích artefaktů. Aby byla zachována ochrana soukromí, je k dispozici nástroj pro vložení vodoznaků SynthID, který vkládá digitální vodoznak přímo do pixelů obrazu, díky čemuž je detekovatelný pro identifikaci, ale pro lidské oko nepostřehnutelný. Google se zároveň zaměřil na ochranu osob, čili některé obrázky si už zkrátka nevygenerujete.

Přístup ke Google Imagen 3 prozatím nemají všichni zájemci

Google má v plánu v následujících týdnech zpřístupnit funkce z Imagen 2, a to malování a vykreslování – zároveň tento nástroj implementuje do všech produktů Googlu, tedy například do aplikace Gemini, Workspace, Ads a dalších – a to již v těchto dnech.

Imagen 3 je k dispozici prostřednictvím ImageFX a Vertex AI, prozatím pouze pro zájemce z USA, ovšem toto omezení by nemělo trvat dlouho. My jsme však dostali příležitost si modul vyzkoušet s předstihem, a proto vám můžeme přinést reálné ukázky.

Ukázky Google Imagen 3