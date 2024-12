xAI otevírá bezplatný přístup k chatbotu Grok-2 AI pro všechny uživatele sítě X

Společnost xAI Elona Muska, která se zabývá umělou inteligencí, oznámila, že vylepšený chatbot Grok-2 je nyní zdarma k dispozici všem uživatelům platformy sociálních médií X (dříve Twitter). Společnost uvedla, že Grok-2 je rychlejší, přesnější a nyní obsahuje nové funkce, jako je například generování obrázků.

Grok is now free for everyone



Our AI assistant is faster, sharper, and includes all new-image generation. Available for free on 𝕏 today.



Try Grok now: https://t.co/Tj0afLp5u7



Here’s what we’ve been up to: