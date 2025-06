Zkratku „SSSS“ na své letence vidět nechcete, kontrola bude výrazně pečlivější

Těšíte se na vysněnou dovolenou, kam se dostanete letadlem, a před vstupem k bezpečnostní kontrole si na své letence všimnete zkratky „SSSS“? Pak vězte, že nic moc příjemného vás před nástupem do letadla nečeká. Zkratka SSSS totiž znamená „Secondary Security Screening Selection“, tedy zvláštní označení cestujícího, který se musí podrobit hloubkové kontrole. Typicky se s touto zkratkou setkávají ti, kteří cestují do USA, ale ne výhradně.

A co taková detailnější kontrola bude obnášet? Možností je více, ale z praxe jde o důkladnější prohlídku těla (ručně nebo přístrojem), detailní kontrolu příručního zavazadla, ověřování dokladů a výslech ohledně cesty, ale hlavně zdržení u bezpečnostního checkpointu. Zkratka se nejčastěji používá v USA, tento systém patří americké agentuře TSA (Transportation Security Administration) a používá se především na letech směrem do, z nebo v rámci USA. Objevuje se však i na mezinárodních letištích mimo USA, pokud jde o lety do USA – tedy například i v Praze, Frankfurtu, Londýně apod., pokud letíte právě do USA.

A proč se právě na vaší letence tato zkratka objevila? Nejsou známé detailní důvody, ale některé z nich lze předpokládat. Typicky jde o situace, kdy k nákupu letenky došlo na poslední chvíli, máte pouze jednosměrnou letenku, platili jste v hotovosti, cestujete z rizikové země, nebo v tom žádný smysl není a vybráni jste byli náhodně, tedy namátkově. Pokud jste byli vybráni z některého z výše uvedených důvodů, poznáte to většinou už s předstihem – u takových osob je většinou zakázán online check-in.