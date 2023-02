Bojí se džina, kterého vypustili z láhve? Microsoft omezuje schopnosti Bingu

Nová verze vyhledávače Bing od Microsoftu poháněná umělou inteligencí vzbudila velkou vlnu zájmu. Mnozí uživatelé v něm tráví dlouhé hodiny diskutováním, které má často znepokojivé rysy. Možná i to je jeden z důvodů, proč Microsoft oznámil, že značně omezí schopnosti umělé inteligence, respektive její interakce s uživateli.

Thanks for all the passionate and valuable feedback as it is helping us learn and improve.