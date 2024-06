Bude Netflix zadarmo? Streamovací služba chce zavést bezplatný typ předplatného

Fotografie: unsplash.com

Streamovací služba Netflix patří jednoznačně mezi ty nejoblíbenější po celém světě. Konkurence začíná být ale obrovská. Ještě před pár lety jsme mohli volit mezi Netflixem a HBO, ale zvláště za pandemie se počet streamovacích platforem rozrostl, a je jasné, že mezi sebou musely začít soupeřit. Netflix jako první zasáhl do sdílení hesel, čímž získal obrovské množství nových předplatitelů, nyní se ale chystá k dalšímu kroku.

Podle techradar.com plánuje spustit bezplatnou verzi předplatného, a to v Evropě a Asii. Pro Spojené státy se tato možnost nechystá, a to z důvodu, že podle společnosti bylo v USA dosaženo prakticky maximálního počtu zákazníků a tato nabídka by nevedla k většímu počtu předplatitelů. V Evropě a Asii ale potenciál pro získání vyššího počtu předplatitelů vidí a hledala tak nové možnosti.

Free Netflix? Sounds too good to be true.https://t.co/ngkLYsdJme — TechRadar (@techradar) June 24, 2024

Bezplatná verze se samozřejmě neobejde bez reklam, které bude nutné zhlédnout. Netflix si však od tohoto kroku slibuje, že by mohl získat nové předplatitele, kteří si nemohou dovolit platit měsíční paušál nebo ty, kteří službu nevyužívají pravidelně a nevyplatilo by se jim za ni platit. I když pro někoho tato forma nabídky může být lákavá, bude samozřejmě záležet na tom, jak moc reklam bude potřeba zhlédnout. Je totiž potřeba najít balanci mezi tím, co je divák schopen zhlédnout za možnost sledování zdarma, a co bude Netflix za to požadovat.