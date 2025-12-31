Jak bude vypadat hardware od OpenAI? Objevují se první detaily

V květnu rozvířila dění poměrně zásadní zpráva: OpenAI koupil za 6,5 miliardy dolarů startup Jonyho Ivea, který dříve pracoval jako čelní designér v Applu a stál mimo jiné za úspěchem iPhonu. I když bylo oznámení poměrně povšechné, jedno je jasné – má vzniknout nová hardwarová kategorie pro přístup ke službám umělé inteligence.
I když Sam Altman mluvili o spojení více než 10 minut, ani nenaznačili, co by mělo být výsledkem jejich spolupráce. Produkt by měl být představen během letošního roku a nyní je díky únikům jasnější, o co by mělo jít. Pero. Bude samozřejmě poháněné ChatGPT a bude mít „kontextové povědomí“, o tom, co právě děláte.
Zajímavé je, že se bude jednat pouze o první hardwarový produkt společnosti OpenAI, ale společnost pracuje na dalších dvou, z nichž jeden má být údajně přenosné audio zařízení.
As many requested, small supply chain updates about Openai / Jony ive hardware project now twice confirmed:— 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) December 30, 2025
-internal codename is "Gumdrop" 🍬
-project was originally assigned to Luxshare 立讯
-now likely moving to Foxconn after dispute over mfg site location
Pero bude pravděpodobně vyrábět společnost Foxconn, nejspíš ve Vietnamu. Původně byla pro výrobu vybrána společnost Luxshare, ale OpenAI nechce, aby její hardware byl vyráběn v Číně, proto pravděpodobně došlo ke změně. Zdá se, že existuje i malá šance, že bude vyráběn v USA společností Foxconn.
Samozřejmě, toto není první pokus o vytvoření „další velké věci“, tedy hardwaru pro přístup k AI. Asi nejznámější je v této oblasti Humane AI Pin, ale hlavně kvůli problémům, kterými tato „inteligentní brož“ trpěla. Stejně nechvalně proslulý je i projekt Rabbit R1, který se nakonec ukázal jen dobře maskovaným smartphonem.