Lenovo odhalilo přenosnou herní konzoli Legion Go s AMD Ryzen Z1 Extreme

Fotografie: Lenovo

Společnost Lenovo představuje Lenovo Legion Go, své první kapesní herní zařízení Lenovo s operačním systémem Windows, které hráčům dává možnost hrát jakkoliv a kdekoliv chtějí. Lenovo Legion Go je navržen pro hráče požadující prvotřídní specifikace a vizuální prvky na svém kapesním zařízení. Spolu s novými brýlemi Lenovo Legion Glasses vybavenými micro-OLED technologií a novými in-ear sluchátky Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming, je představení Lenovo Legion Go výrazným rozšířením ekosystému zahrnující herní zařízení, monitory, příslušenství, software a služby Lenovo Legion, které umožňují hráčům ponořit se naplno do světa her.

Výkon herního počítače na dlani

Zařízení Legion Go je nejnovějším přírůstkem do ekosystému herních počítačů, příslušenství a služeb společnosti Lenovo. Ta je známá tím, že přináší technické inovace umožňující herním fanouškům po celém světě užít si hry podle svého. Lenovo Legion Go je vybaven procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme s grafikou AMD RNDA a technologií chytré správy napájení. Funguje na operačním systému Windows 11 a přináší výjimečný grafický výkon schopný konkurovat konzolím. Videohry doslova ožijí na velkém 8,8palcovém QHD+ 16:10 Lenovo PureSight displeji a umožní hráčům více se ponořit do hry. S možností jasu až 500 nitů a 97 % DCI-P3 barevného gamutu se obrazovka dokáže přizpůsobit každému hernímu stylu, podporuje například rozlišení od 1600p do 800p stejně jako obnovovací frekvenci 144Hz a 60Hz. Desetibodová dotyková obrazovka umožňuje přirozené a intuitivní ovládání. Legion Go přináší 16GB LPDDR5X (7500Mhz) RAM s flexibilní správou napájení, která poskytne optimální herní výkon a rychlejší načítání obsahu. Výhodou je také PCIe Gen4 SSD úložiště s kapacitou až 1 TB a slotem pro mikro-SD kartu s podporou až 2 TB dalšího místa.

Všechna tato herní síla však potřebuje i hodně energie. S kapacitou baterie 49,2Wh mohou herní akce trvat déle bez nutnosti nabíjení. Lenovo Legion Go také podporuje nabíjení Super Rapid Charge, které umožňuje dobít baterii až na 70 % během půl hodiny. Pro případ souběžného hraní her při napájení ze sítě je Lenovo Legion Go vybaven režimem přemostění napájení (power bypass mode), který chrání baterii před znehodnocením a zároveň eliminuje teplo, které se běžně tvoří při nabíjení. Zařízení Lenovo Legion Go je vybaveno také pokročilým systémem chlazení Lenovo Legion Coldfront, která zahrnuje ventilátor z kapalně-krystalického polymeru. Ten udržuje zařízení v chladu při méně než 25dB hluku ventilátoru v tichém režimu a zároveň umožňuje dosáhnout plných 25 W TGP v uživatelském režimu.

Ovladače zařízení Lenovo Legion Go jsou vybaveny joysticky se senzorem Hallova jevu, což v praxi znamená, že nedochází ke driftu, minimalizují se mrtvé zóny a maximalizuje se odezva a přesnost během hraní. Mezi další výbavu patří integrovaný trackpad, velký D-pad, úhlové kolečko myši a celkem 10 nastavitelných bočních tlačítek pro snadné ovládání. Součástí je také RGB osvětlení na vypínacím tlačítku, zdobeném ikonickým symbolem typickým pro zařízení Lenovo Legion, který mění barvy podle uživatelsky zvoleného režimu ventilátoru.

RGB kroužky kolem joysticků dodávají další úroveň stylu a zároveň fungují jako oznamovací systém pro spárování ovladače. Ovladače Legion TrueStrike jsou odpojitelné, takže přináší větší flexibilitu v herních stylech a možnost povolení režimu FPS pro improvizované FPS herní relace. Tento režim umožňuje uživateli odpojit ovladače od těla Lenovo Legion Go a použít zabudovaný stojánek na zadní straně zařízení pro podepření během hraní. Pravý odpojený ovladač je možné pomocí magnetu připevnit do speciální základny, která je součástí balení. Optické oko ve spodní části ovladače pak umožňuje přesnější zaměřování a ovládání nezbytné při kompetitivních FPS hrách, podobně jako při použití myši.

Lenovo Legion Go přináší dva USB Type-C porty pro pohodlnou konektivitu, která uživatelům umožňuje dokovat a nabíjet zařízení a současně připojit příslušenství díky funkci plug-and-play podporující DisplayPort 1.4 a Power Delivery 3.0. Konektivita zahrnuje také připojení Wi-Fi 6E a podporu Bluetooth 5.2.

Nový Legion Space

Celou řadu výjimečných funkcí zařízení Lenovo Legion Go doplňuje zcela nový software Legion Space. Ten byl speciálně navržen pro Lenovo Legion Go a umožňuje uživatelům rychlý přístup ke všem jejich herním platformám a obchodům, zobrazení všech nainstalovaných her na jednom místě a dokonce nákup nových titulů prostřednictví Legion Game Store ve spolupráci s Xbox Game Pass Ultimate, ve kterém uživatelé získají bezplatné 3měsíční členství. To jim zajistí přístup ke stovkám vysoce kvalitních her dodávaných s každým modelem Lenovo Legion Go. Hráči mohou využít také obchod Gamesplanet, který nabízí výrazné slevy na vybrané hry pro uživatele s Lenovo ID. Všechny podporované programy pro spuštění her lze sjednotit v Legion Space, takže se hráči mohou rychleji ponořit do své oblíbené hry. Legion Space také umožňuje uživatelům rychle upravit nastavení svého zařízení jako je rozlišení, obnovovací frekvence, jas a další.

Lenovo Legion Glasses: pocit z hraní na velké obrazovce kdekoliv chcete

Pro hráče na cestách nebo preferující větší pohodlí nabízí brýle Lenovo Legion Glasses chytré osobní řešení velké obrazovky pro hraní a konzumaci obsahu, ať už na Lenovo Legion Go, nebo jakémkoliv jiném kompatibilním zařízení, včetně většiny zařízení se systémem Windows, Android 7 a macOS 8 s plně funkčním USB-C. Legion Glasses jsou pokročilým nositelným virtuálním monitorem s mikro OLED displeji, které poskytují vysoký rozsah barev a kontrastu v FHD rozlišení pro každé oko s 60Hz obnovovací frekvencí. Díky tomu napodobí zážitek a funkce velké obrazovky, jenž se zobrazí za čočkami brýlí a je tak viditelná pouze pro jednoho uživatele. Zároveň přináší vysoce věrný zvukový zážitek prostřednictvím vestavěných reproduktorů.

Menší obrazovky většinou pro hráče znamenají nevýhody v podobě nižší kvality displeje, stejně jako menšího komfortu a soukromí. Lenovo Legion Glasses umožňuje uživatelům Legion Go přenosný a soukromý zážitek ze sledování velké obrazovky pomocí systému plug and play. Tento nositelný, vysoce kvalitní displej je navíc určený pro dlouhodobé používání.

In-ear sluchátka Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming: soukromé hraní s prostorovým zvukem

Dalším doplňkem pro hráče na cestách jsou nová in-ear sluchátka Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming. Díky prostorovému 7.1 zvuku uslyší hráči každý týmový požadavek v prostoru a dokáží rychleji reagovat i na kroky nepřítele. 10mm měnič sluchátek vydává působivé basy stejně jako vyvážené středy a výšky bez zkreslení. A když je hraní intenzivní, multifunkční inline ovladač umožňuje rychlou úpravu nastavení, zatímco zvýrazněný RGB proužek na ovladači dodává sluchátkům nádech luxusu. USB-C konektor se postará o bezproblémové připojení k celé řadě zařízení.

Cena a dostupnost

Zařízení Lenovo Legion Go by mělo být dostupné od října 2023 za cenu od 18 999 Kč, brýle Lenovo Legion Glasses pak dorazí na trh v prosinci letošního roku s cenou 11 999 Kč stejně jako sluchátka Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming s cenou 1 199 Kč.