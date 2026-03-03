fZone.cz na sociálních sítích

Od auta až po byt. Samsung rozšiřuje digitální klíče o domácnost

Marek Vacovský
Od auta až po byt. Samsung rozšiřuje digitální klíče o domácnost
Fotografie: Netatmo
  • Samsung přidává do Samsung Wallet funkci Digital Home Key pro odemykání chytrých dveří
  • Řešení stojí na otevřeném standardu Aliro od CSA a podporuje Matter
  • Funkce se začala postupně nasazovat od začátku března

Samsung oznámil spuštění nové funkce Digital Home Key v rámci aplikace Samsung Wallet. Novinka v praxi umožní uživatelům telefonů Galaxy odemykat kompatibilní chytré dveřní zámky přímo smartphonem. Funkce se začala postupně nasazovat od března ve vybraných regionech (prozatím bez upřesnění, ovšem budeme vás samozřejmě informovat).

Nový chytrý zámek Nuki Smart Lock Ultra přináší tu pravou revoluci
Přečtěte si také

Nový chytrý zámek Nuki Smart Lock Ultra přináší tu pravou revoluci

Díky úzké spolupráci s našimi partnery a v souladu se standardem Aliro přináší Digital Home Key stejnou úroveň zabezpečení a pohodlí, jakou uživatelé zařízení Samsung Galaxy od Samsung Wallet očekávají, nyní i do jejich domovů,“ uvedl Woncheol Chai, výkonný viceprezident a vedoucí týmu Digital Wallet v divizi Mobile eXperience (MX) společnosti Samsung Electronics.

Samsung na CESu vysvětluje moderní pojetí chytré domácnosti
Přečtěte si také

Samsung na CESu vysvětluje moderní pojetí chytré domácnosti

Připomeňme, že Samsung Wallet dlouhodobě funguje jako zabezpečené úložiště platebních karet, dokladů, vstupenek a digitálních klíčů od vozidel. S příchodem Digital Home Key se podpora rozšiřuje také na domácnosti. Po nastavení kompatibilního chytrého zámku prostřednictvím platformy Samsung SmartThings s podporou standardu Matter lze jednoduše během instalačního procesu přidat digitální klíč do Samsung Wallet. Samotné odemykání pak probíhá několika způsoby. Telefon lze přiložit k zámku a využít technologii NFC, případně je možné využít hands-free přístup díky ultraširokopásmové technologii UWB, která reaguje na blízkost zařízení. Dveře lze rovněž odemknout vzdáleně přímo v aplikaci.

Chytrý zámek Xthings Ultraloq Bolt Sense kombinuje sken obličeje a dlaně
Přečtěte si také

Chytrý zámek Xthings Ultraloq Bolt Sense kombinuje sken obličeje a dlaně

Technologickým základem řešení je každopádně standard Aliro, komunikační protokol vyvinutý organizací Connectivity Standards Alliance (CSA). Cílem je zajistit bezpečnou a interoperabilní správu digitálních klíčů napříč různými značkami chytrých zámků. Samsung uvádí, že na podpoře funkce spolupracuje s předními výrobci v tomto segmentu a dostupnost se bude rozšiřovat podle uvádění kompatibilních produktů na trh.

Test Nuki Smart Lock 3.0 – Tichý společník
Přečtěte si také

Test Nuki Smart Lock 3.0 – Tichý společník

Digitální klíče jsou uložené přímo v zařízení uživatele v rámci Samsung Wallet a chráněné bezpečnostní platformou Samsung Knox. Co se týče bezpečnosti, řešení je navrženo v souladu s certifikační úrovní EAL6+, která patří mezi nejvyšší bezpečnostní standardy používané v mobilním segmentu. V případě ztráty telefonu lze navíc přístup ke klíči vzdáleně spravovat nebo odebrat prostřednictvím služby Samsung Find. Samotné používání klíče je pak podmíněno biometrickým ověřením nebo zadáním PIN kódu.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze