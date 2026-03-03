Od auta až po byt. Samsung rozšiřuje digitální klíče o domácnost

Samsung oznámil spuštění nové funkce Digital Home Key v rámci aplikace Samsung Wallet. Novinka v praxi umožní uživatelům telefonů Galaxy odemykat kompatibilní chytré dveřní zámky přímo smartphonem. Funkce se začala postupně nasazovat od března ve vybraných regionech (prozatím bez upřesnění, ovšem budeme vás samozřejmě informovat).
„Díky úzké spolupráci s našimi partnery a v souladu se standardem Aliro přináší Digital Home Key stejnou úroveň zabezpečení a pohodlí, jakou uživatelé zařízení Samsung Galaxy od Samsung Wallet očekávají, nyní i do jejich domovů,“ uvedl Woncheol Chai, výkonný viceprezident a vedoucí týmu Digital Wallet v divizi Mobile eXperience (MX) společnosti Samsung Electronics.
Připomeňme, že Samsung Wallet dlouhodobě funguje jako zabezpečené úložiště platebních karet, dokladů, vstupenek a digitálních klíčů od vozidel. S příchodem Digital Home Key se podpora rozšiřuje také na domácnosti. Po nastavení kompatibilního chytrého zámku prostřednictvím platformy Samsung SmartThings s podporou standardu Matter lze jednoduše během instalačního procesu přidat digitální klíč do Samsung Wallet. Samotné odemykání pak probíhá několika způsoby. Telefon lze přiložit k zámku a využít technologii NFC, případně je možné využít hands-free přístup díky ultraširokopásmové technologii UWB, která reaguje na blízkost zařízení. Dveře lze rovněž odemknout vzdáleně přímo v aplikaci.
Technologickým základem řešení je každopádně standard Aliro, komunikační protokol vyvinutý organizací Connectivity Standards Alliance (CSA). Cílem je zajistit bezpečnou a interoperabilní správu digitálních klíčů napříč různými značkami chytrých zámků. Samsung uvádí, že na podpoře funkce spolupracuje s předními výrobci v tomto segmentu a dostupnost se bude rozšiřovat podle uvádění kompatibilních produktů na trh.
Digitální klíče jsou uložené přímo v zařízení uživatele v rámci Samsung Wallet a chráněné bezpečnostní platformou Samsung Knox. Co se týče bezpečnosti, řešení je navrženo v souladu s certifikační úrovní EAL6+, která patří mezi nejvyšší bezpečnostní standardy používané v mobilním segmentu. V případě ztráty telefonu lze navíc přístup ke klíči vzdáleně spravovat nebo odebrat prostřednictvím služby Samsung Find. Samotné používání klíče je pak podmíněno biometrickým ověřením nebo zadáním PIN kódu.