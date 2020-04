Platby skrze Curve si můžete přesunout až 90 dnů zpětně

Službu Curve jsme si více představili v samostatné recenzi na mobilenet.cz, dočíst jste se také mohli o zpřístupnění Apple Pay a Google Pay, čímž se Curve stal mnohem silnějším nástrojem. Ve stručnosti, Curve funguje na podobném principu jako Revolut, ovšem s tím rozdílem, že namísto „dobíjení“ finančních prostředků je čerpáte přímo z karet, které si do aplikace přidáte. Právě přidání různých karet „pod jednu“ je hlavní výhodou tohoto řešení, v případě nákupů v cizích měnách navíc šetříte za poplatky při konverzi měn, které většinou aplikují běžné komerční banky.

Jedním z benefitů Curve je také možnost „vrátit se v čase“ a přesunout již uskutečněnou platbu na jinou kartu, například můžete finance převádět mezi kreditní a debetní kartou. To je za standardních okolností možné v horizontu 14 dnů, nově však můžete (alespoň po dobu koronavirové krize) přesunout platby až 90 dnů zpětně, což Curve reflektuje na svém blogu. Standardně můžete přesunout částku nižší než 1 tisíc liber, což je v přepočtu zhruba 31,5 tisíc korun, a platbu lze přesunout jen jednou. Dle údajů z aplikace by však nově mělo fungovat přesunutí platby až do výše 5 tisíc liber (157 tisíc korun), ovšem na potvrzení této informace ještě čekáme. V základním tarifu je navíc limit pro platby nižší, zhruba 2 tisíce liber, a to v závislosti na „stáří“ účtu.

We’re extending our “Go Back in Time” feature so you can now switch 90 day old payments from one card to another. pic.twitter.com/j26L7ZNV3R