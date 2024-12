Fotografie: Rudi Endresen, unsplash.com

O selhání AI respektive přecenění jejich schopností píšeme poměrně často. Bohužel se zde najde řada tragických událostí, jiné jsou zase společensky citlivé a jindy se zase nechce věřit selhání uživatele, který schopnosti nového pomocníka dramaticky přecení. Vedle toho se ale najde řada momentů, které jsou spíše vtipné.

Recept na světový hlad

Řada demonstrací schopností AI ukazuje, jak nám dokáže pomoci s každodenním životem, třeba tipy na nová jídla. Ale jak ukazuje obrázek níže, klidně u toho doporučí jíst i kameny, protože „jsou důležitým zdrojem minerálů“. Zaštiťuje se při tom jménem univerzity a doporučuje kameny přidávat do zmrzliny nebo burákového másla, pokud samotné nechutnají dost dobře.

Podobných přešlapů by se našla celá řada, od lepidla na pizzu až po doporučení kouření během těhotenství. S AI tak raději rozebírejte morálku, metafyziku, ale ne jídlo.

Tenhle vtip doma nezkoušejte

Porucha příjmu potravy, při níž postižený pojídá předměty bez nutriční hodnoty, které nejsou považovány za jídlo, např. papír, ostré předměty, nebo zmiňované kamení, je jmenuje pika. Ta je zjevně podstatou následujícího pokusu o vtip, který ale lidé nejště nejsou schopni ocenit.

Ten soused je nějakej divnej...

Kdo by neměl problém se svými sousedy. Jak ale poznat, jestli to náhodou nejsou nebezpeční? Gemini má jasno: pokud jsou výstřední, ale zároveň nenápadní, jezdí starým autem a pracují jako popelář, dělník nebo uklízečka, pak by to mohli být mimozemšťané. A pokud zahlédnete laserový paprsek, pak je to prakticky jistota.

Matematiku raději ne...

Častým omylem uživatelů je předpoklad, že počítačový systém musí být zákonitě dobrý si čísly. Funguje však na zcela jiném principu, a tak podle něj žijeme v roce 1939 a spoustu dalších přešlapů, které by neměli dělat ani absolventi první třídy základní školy. Nicméně tady je chyba i na straně uživatele, který potřebuje AI na zjištění rozdílu dvou čísel.

...a na fyziku taky ne

Znáte ty kreslené seriály, kdy postava vyběhne nad propast, ale nezačne hned padat? Podle Gemini si tak můžete zachránit život, ale je potřeba udělat dvě věci: nesmíte přestat běžet a taky se nesmíte dívat dolů.

A teď obrázky!

Zatím jsme mluvili o textových modelech, jakmile se však AI generované obrázky dostaly mezi lidi, strhla se teprve ta správná lavina plná šestiprstých mutantů, z nichž to někteří dotáhli až do politických kampaní. Stejně jako tato paní, která si užívá Vánoce… a babičko, proč máš tak velké prsty?

Toto místo v letadle působí opravdu luxusně, ale má obvyklý problém. Poznáte jaký?

Spousta lidí si dnes myslí, že elektrická energie vzniká v zásuvce a maso je zase ze supermarketu. A tato víra se přenesla i na AI, a tak prompt na nakreslení lososa v řece ani nemůže dopadnout jinak.