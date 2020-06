Přestala vám fungovat Twisto karta? Máme pro vás řešení

Fotografie: twisto.cz

Pokud používáte k placení kartu společnosti Twisto, asi jste si všimli, že bílé plastové Twisto karty přestaly fungovat. Vydavatel karet se bohužel ocitl v nečekaných problémech, které se odrazily i na fungování Twisto karet.

Pro online platby si naštěstí můžete ihned aktivovat kartu virtuální. Zvládnete to na webu na pár kliknutí v Twisto účtu v sekci Karta. Virtuální kartu získáte během okamžiku. Tuto kartu bohužel v tuto chvíli nelze přidat do Apple Pay. Jedná se však pouze o dočasné omezení a na konci srpna by mělo být vše v pořádku.

Pokud vám bude plastová karta scházet, můžete si zdarma objednat plastovou kartu v docela novém barevném designu ve svém Twisto účtu na webu. Mimořádné objednávání bude spuštěno během několika hodin. Novou kartu Twisto dodá přednostně do několika pracovních dní. Na stovkách e-shopů navíc najdete platební tlačítko Twisto Pay (tady najdete jejich seznam) a můžete také využít Twisto Snap.