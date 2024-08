Rozlučte se s Chromecastem, Google za něj má náhradu

Fotografie: Google

Na konci května se objevila zpráva, že Chromecast built-in se mění na Google Cast. Pár měsíců to tak vypadalo, že budeme mít principiálně dvě stejné technologie s jiným názvem, ale po dalším korku je jasné, že Google se s Chromecastem loučí nadobro. V příspěvku na blogu uvádí, že ukončuje výrobu Chromecastu po více než deseti letech prodeje streamovacích zařízení.

Chromecast tak v obchodech sežene pouze do vyčerpání zásob, ale Google slibuje, že bude i nadále poskytovat aktualizace softwaru a zabezpečení pro svá novější zařízení, aniž by upřesnila, která to budou. Poslední aktualizací této řady byl Chromecast s Google TV vydaný v roce 2022.

Google tvrdí, že od uvedení původního Chromecastu v roce 2013 se technologie dramaticky vyvinula. „Hodně jsme investovali do zabudování technologie Google Cast do milionů televizních zařízení, včetně Android TV,“ píše Google. „Činíme další krok ve vývoji toho, jak mohou zařízení pro streamování televizního vysílání přidat ještě více možností do chytré televize, postavené na stejné technologii Chromecast.“

Místo Chromecastu bude společnost nabízet nově oznámený Google TV Streamer za 99,99 dolarů (asi 3 tisíce korun), který bude uveden na trh 24. září. Set-top box má oproti Chromecastu s Google TV několik významných vylepšení specifikací, například o 22 % rychlejší procesor a integraci technologií Thread a Matter.