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Ruský konkurent Starlinku hlásí první odpadlý satelit

Marek Vacovský
Ruský konkurent Starlinku hlásí první odpadlý satelit
Fotografie: unsplash.com
  • Jeden ze šestnácti satelitů první operační řady ruské internetové sítě Rassvet, označovaný jako Objekt 4, předčasně ukončil svou misi a přibližně 6. června shořel v zemské atmosféře
  • Navzdory této ztrátě zbývajících 15 družic postupně stoupá do cílových pozic
  • Vývojářská společnost Bureau 1440 nadále plánuje vybudovat do roku 2035 konstelaci čítající na 900 satelitů

Satelitní síť Rassvet, která má ambici konkurovat americkému systému Starlink od SpaceX, zaznamenala první technickou ztrátu. Podle údajů o sledování oběžné dráhy, které shromáždil renomovaný vesmírný novinář Anatolij Zak z webu RussianSpaceWeb (viz russianspaceweb.com), vstoupil takzvaný Objekt 4 přibližně 6. června do hustých vrstev atmosféry, kde zanikl. Satelit byl součástí první operační várky 16 družic, které byly vyneseny 23. března z kosmodromu Pleseck. Zatímco ostatní satelity z této skupiny postupně zahájily korekce orbity a stoupají do operační výšky, Objekt 4 zůstal od samotného počátku neaktivní.

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Každý ze satelitů typu Rassvet-3 váží přibližně 370 kilogramů a po startu byl uvolněn na polární oběžnou dráhu ve výšce kolem 300 kilometrů. V této oblasti je však zemská atmosféra stále natolik hustá, že bez aktivního pohonu dochází vlivem tření k rychlému brzdění a ztrátě výšky. Životnost neaktivního tělesa se zde počítá pouze na týdny.

První dva týdny po startu nevykazovala aktivitu žádná z družic, což vyvolávalo obavy o funkčnost celé série. Na začátku dubna se však jako první probral Objekt 16, který zahájil stoupání, a v následujících dnech ho napodobila většina ostatních. Objekt 4 však trvale klesal přirozeným tempem. Odborníci se domnívají, že příčinou byla buď závada na motoru, nebo kompletní ztráta kontroly ze strany pozemního střediska.

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Tento způsob nasazení – tedy vypuštění na velmi nízkou orbitu a následné postupné stoupání – záměrně využívá i americká síť Starlink. Pokud totiž satelit selže hned na začátku, zemská přitažlivost jej v krátké době stáhne dolů, čímž se minimalizuje riziko vzniku nebezpečného vesmírného odpadu.

Jak dodává tomshardware.com (viz tomshardware.com), březnová mise byla netypická tím, že o ní předem neinformovala státní agentura Roskosmos ani ruské ministerstvo obrany. Podle novináře Anatolije Zaka mohlo utajení souviset s řízeným útokem ukrajinských dronů na oblast Plesecku v blízkosti startovacího okna. Moskevská společnost Bureau 1440, která za projektem Rassvet stojí, potvrdila úspěšné vypuštění až následující den ráno zveřejněním videa z oddělování satelitů.

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Ruská federace každopádně plánuje do projektu investovat přibližně 1,26 miliardy dolarů. Cílem společnosti Bureau 1440 je totiž mít do roku 2027 na orbitě zhruba 250 družic a do roku 2035 dosáhnout plné kapacity sítě s 900 kusy. Navzdory ztrátě prvního satelitu program pokračuje dál – v zákulisí se již hovoří o přípravách na druhý start, který by mohl proběhnout kolem 18. června.

russianspaceweb.com, tomshardware.com, ,
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