Ruský konkurent Starlinku hlásí první odpadlý satelit

Satelitní síť Rassvet, která má ambici konkurovat americkému systému Starlink od SpaceX, zaznamenala první technickou ztrátu. Podle údajů o sledování oběžné dráhy, které shromáždil renomovaný vesmírný novinář Anatolij Zak z webu RussianSpaceWeb (viz russianspaceweb.com), vstoupil takzvaný Objekt 4 přibližně 6. června do hustých vrstev atmosféry, kde zanikl. Satelit byl součástí první operační várky 16 družic, které byly vyneseny 23. března z kosmodromu Pleseck. Zatímco ostatní satelity z této skupiny postupně zahájily korekce orbity a stoupají do operační výšky, Objekt 4 zůstal od samotného počátku neaktivní.
Každý ze satelitů typu Rassvet-3 váží přibližně 370 kilogramů a po startu byl uvolněn na polární oběžnou dráhu ve výšce kolem 300 kilometrů. V této oblasti je však zemská atmosféra stále natolik hustá, že bez aktivního pohonu dochází vlivem tření k rychlému brzdění a ztrátě výšky. Životnost neaktivního tělesa se zde počítá pouze na týdny.
První dva týdny po startu nevykazovala aktivitu žádná z družic, což vyvolávalo obavy o funkčnost celé série. Na začátku dubna se však jako první probral Objekt 16, který zahájil stoupání, a v následujících dnech ho napodobila většina ostatních. Objekt 4 však trvale klesal přirozeným tempem. Odborníci se domnívají, že příčinou byla buď závada na motoru, nebo kompletní ztráta kontroly ze strany pozemního střediska.
Tento způsob nasazení – tedy vypuštění na velmi nízkou orbitu a následné postupné stoupání – záměrně využívá i americká síť Starlink. Pokud totiž satelit selže hned na začátku, zemská přitažlivost jej v krátké době stáhne dolů, čímž se minimalizuje riziko vzniku nebezpečného vesmírného odpadu.
Jak dodává tomshardware.com (viz tomshardware.com), březnová mise byla netypická tím, že o ní předem neinformovala státní agentura Roskosmos ani ruské ministerstvo obrany. Podle novináře Anatolije Zaka mohlo utajení souviset s řízeným útokem ukrajinských dronů na oblast Plesecku v blízkosti startovacího okna. Moskevská společnost Bureau 1440, která za projektem Rassvet stojí, potvrdila úspěšné vypuštění až následující den ráno zveřejněním videa z oddělování satelitů.
Ruská federace každopádně plánuje do projektu investovat přibližně 1,26 miliardy dolarů. Cílem společnosti Bureau 1440 je totiž mít do roku 2027 na orbitě zhruba 250 družic a do roku 2035 dosáhnout plné kapacity sítě s 900 kusy. Navzdory ztrátě prvního satelitu program pokračuje dál – v zákulisí se již hovoří o přípravách na druhý start, který by mohl proběhnout kolem 18. června.