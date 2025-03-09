Ryanair bude akceptovat palubní vstupenky pouze v mobilu. Počítá i s vybitým

Největší evropská nízkonákladová letecká společnost plánuje od 3. listopadu přestat přijímat papírové výtisky palubních vstupenek. Místo toho budou muset cestující předložit palubní vstupenku z aplikace společnosti Ryanair.
Podle dopravce tento krok odstraní téměř všechny letištní poplatky za odbavení a umožní přímé aktualizace z operačního centra společnosti Ryanair během přerušení provozu. Letecká společnost odhaduje, že se tím také ušetří 300 tun papíru ročně. Informuje o tom deník The Idependent (independent.co.uk).
Samozřejmě, jako první člověka napadne, co když se mu během dlouhého cestování vybije mobil nebo ho dokonce ztratíte. Pokud telefon ztratíte, nic se neděje. Pokud jste se odbavili před příjezdem na letiště, papírovou palubní vstupenku vám na letišti vystaví personál znovu a zdarma. Musíte se však odbavit předtím, než jste se dostali na letiště. Také pokud se vám vybije baterie nebo se něco stane s telefonem, po odbavení budete mít pořadové číslo, se kterým se dostanete do letadla. Ve všech případech je ale nutné se před příjezdem na letiště odbavit online.