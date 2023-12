Umělá inteligence ovládne i Facebook a Instagram, Meta představila novinky

Fotografie: Facebook

Kdo dnes neimplementuje umělou inteligenci, jako by nebyl. Zhruba tak lze shrnout jednou větou obsah příspěvku na fb.com, kterým svpolečnost Meta oznamuje novinky, kterých se dočkají uživatelé souciálních sítí Facebook a Instagram.

Jedná se o poměrně obsáhlý seznam, ze kterého stojí za to vypíchnout možnost „remixovat“ obrázky vytvořené umělou inteligencí, které vaši přátelé sdílejí v chatu na Messengeru nebo Instagramu. Obrázky jsou vytvářeny nástrojem, který Meta nazývá Imagine. Budete tak moci „přetvářet“ obrázky, které ostatní lidé vytvoří ve skupinovém chatu, stisknutím a podržením obrázku a přidáním textové výzvy. Jak to bude v praxi vypadat naznačuje zveřejněný screenshot, kdy se diskusní skupina baví tím, jak by asi mohl vypadat hroch večeřící špagety. Samotný nástroj používaný pro generování a přetváření obrazů bude dostupný i na imagine.meta.com, zatím se k němu dostanou pouze zájemci z USA.

Meta také vylepšuje svého asistenta Meta AI a uvádí, že bude nabízet „podrobnější odpovědi na mobilních zařízeních“ a „přesnější shrnutí výsledků vyhledávání“. V chatech s Meta AI se začnou objevovat postavy, které jsou založeny na celebritách, jako je Snoop Dogg nebo Tom Brady. Čili něco podobného, jako nabízí Bing Chat, jen v trochu osobnějším pojetí. V USA jsou tyto možnosti plně dostupné v aplikacích WhatsApp, Messenger a Instagram, zbytek světa musí ještě pár týdnů počkat.