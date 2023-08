Vybíráme ty nejlepší robotické vysavače bez ohledu na cenu

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

V našem prvním výběrovém článku na fZone.cz jsme vybírali ty nejlepší robotické vysavače do 10 tisíc korun, ve druhém zase nejlepší robotické vysavače do 20 000 Kč. Dnes se podíváme na ty nejlepší z nejlepších, tedy i bez ohledu na cenu. Dávno jsou pryč doby, kdy byste museli po každém úklidu robotickým vysavačem spěchat vysypat sběrný koš, sundat mop, vyprat ho, usušit a teprve poté pokračovat v úklidu. Většinu z toho už dnes ty nejlepší robotické vysavače zvládnou sami a celý proces tak ještě více zpříjemní. Právě na ty nejlepší z nejlepších se zaměříme v dnešním díle.





Vybíráme nejlepší robotický vysavač bez ohledu na cenu

Roborock S8 Pro Ultra a S7 Max Ultra

Šampion mezi robotickými vysavači, to je Roborock S8 Pro Ultra. Tento vysavač je doslova napěchovaný nejmodernějšími vnitřnostmi a jeho cena se pohybuje jen těsně pod hranicí 37 tisíc korun. Říkáte si, že je naprosté šílenství dávat takovou částku za robotický vysavač? Pokusíme se vás přesvědčit o opaku.

Představte si, že máte opravdu velkou domácnost. A představte si, že je vaše domácnost plná překážek, hraček od dětí, hraček od domácích mazlíčků, vašeho oblečení a nedej bože i nějakých těch exkrementů od zvířátek. Většině robotických vysavačů musíte domácnost nejdříve alespoň částečně uklidit, zvednout kabely od nabíječek, malé hračky, nebo oblečení. Pro Roborock S8 Pro Ultra nejsou tyto překážky problém, kombinuje totiž laserovou navigaci s 3D kamerou, která snímá překážky kolem něj i před ním. Díky tomu se inteligentně vyhne jakékoliv překážce.

To je samozřejmě jen základ, benefitem je nekompromisní dokovací stanice s podporou rychlonabíjení, která automaticky vyprázdní obsah sběrného koše, i obsah vodní nádrže, mopovací podložku umyje, zbaví nečistot a následně ji i osuší. To vše zcela automaticky. Při dalším úklidu se robot díky stanici naplní čistou vodou, navlhčí mop a pustí se do práce. Vaší jedinou starostí tak bude jednou za čas vyčistit filtr, kde se zachytávají nečistoty z mopu, vylít špinavou vodu ze speciální nádrže, nalít čistou vodu a jednou za pár měsíců vyměnit sběrný sáček na nečistoty. O vše ostatní se Roborock S8 Pro Ultra postará sám, autonomně.

Mokré mopování je opravdu velice kvalitní, a to díky vibrační technologii VibraRise 2.0, o sběr i těch nejmenších nečistot se postará dvojice proti sobě rotujících kartáčů. Celkový sací výkon činí 6 000 Pa, což zaručuje bezproblémové vysávání i koberců se středně dlouhým vlasem. Kromě toho se mopovací podložka i kartáče dokáží automaticky zvednout, aby úklid na koberci mohl proběhnout bez nutnosti vyndávat nádrž na vodu.

Pokud chcete ušetřit, nabízí se alternativa v podobě Roborock S7 Max Ultra. Jde o předchozí generaci vysavače, která má o trochu nižší výkon vysávání a její kartáče se nedokáží automaticky zvednout, avšak cenově je mnohem dosažitelnější, seženete jej okolo 25 tisíc korun. V našich končinách můžete narazit i na Roborock S7 MaxV Ultra, avšak pozor, tato verze nepodporuje sušení mopu a v závislosti na prodejci jej můžete sehnat za cenu 24–36 tisíc korun, není však lepší než S7 Max Ultra, natož pak než S8 Pro Ultra.

iRobot Roomba Combo j7+

I když se může zdát, že iRobot Roomba Combo j7+ je v dnešním výběru jen chudý příbuzný, opak je pravdou. Ano, jeho samovyprazdňovací stanice sice nezvládne napuštění čisté vody, vypuštění špinavé, ani sušení mopu, ovšem v čem iRobot Roomba Combo j7+ exceluje je jeho přesná VSLAM navigace s umělou inteligencí. V praxi to funguje tak, že po každém vysávání je robotický vysavač chytřejší, protože po skončení úklidu vám zašle do aplikace několik fotografií překážek, na které při svém úklidu narazil. Vy pak můžete určit, zda se má překážce i příště vyhnout, ignorovat ji, nebo určit zakázanou zónu. V rozpoznávání překážek jde o naprostého mistra.

Velmi efektní je také styl mokrého mopování. Mopovací podložka se totiž nachází na výsuvném ramenu, které se automaticky „zatáhne“ při úklidů koberců a míst, které mokré mopování nesnesou. I přesto, že je mopovací textilie poměrně malá, kvalita mokrého mopování je opravdu skvělá a obávat se nemusíte ani „šnečí cestičky“, která signalizuje špatně vytřenou podlahu.

Cena robota není nejnižší, ovšem opodstatněná – seženete jej za zhruba 24 tisíc korun. V této ceně navíc získáte i velmi zajímavou P.O.O.P záruku – pokud by se vysavač znehodnotil tím, že se pokusí vysát psí exkrement, iRobot vám automaticky vymění vysavač za nový, až tak iRobot věří tomu, že se Roomba Combo j7+ dokáže překážkám podobného typu vyhnout.

Roborock S8+

Pamatujete si na Roborock S8 z výběru do 20 000 Kč? Určitě ano, sacím výkonem totiž dominoval nad všemi ostatními. Existuje i varianta s přídomkem +, která oproti klasické variantě nabídne i samovyprazdňovací stanici. Díky tomu mohl Roborock lehce zmenšit integrovaný koš na nečistoty, a to ze 400 na 350 ml. Objem nádoby na čistou vodu zůstal zachován s objemem 300 ml.

Stejně jako Roborock S8, i Roborock S8+ nabídne špičkový sací výkon 6 000 Pa, dvojici rotačních kartáčů, sonické mokré mopování, laserovou navigaci a ToF senzor, díky kterému se Roborock S8+ bez problémů vyhne okolním překážkám a rovněž také velice povedenou aplikaci Roborock, se kterou snadno upravíte zakázané zóny a další nezbytnosti. Abyste nemuseli přemýšlet nad tím, co s koberci, pokud se rozhodnete mopovat, má Roborock S8+ funkci zvednutí mopu, aby tak v průběhu úklidu koberce nenamočil.

Proč přemýšlet nad Roborockem S8+, když tu máme S8 Pro Ultra a S7 Max Ultra? Důvod je jednoduchý, cena. Pokročilé funkce si můžete vyzkoušet už za cenu lehce převyšující 20 tisíc korun.