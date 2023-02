Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition ukazují budoucnost chytrých brýlí

Vedle řady produktů, které již brzy zamíří na pulty obchodů, se na MWC ukazují také zajímavé prototypy, které by mohly naznačit, kudy se bude vývoj ubírat v delším časovém horizontu. Jedním z nich jsou i brýle s poněkud složitým názvem – Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition. Pro běžné návštěvníky a většinu novinářů zůstávají na veletrhu ukryté za sklem, ale z ohlasů prvních šťastlivců si lze udělat poměrně konkrétní obrázek.

Hands-on with the Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition, featuring two micro-OLED screens, three front-facing cameras, and weighing 126g, in prototype (@bencsin / XDA Developers)https://t.co/eCIIyhh2Kkhttps://t.co/xreKTq1Erv