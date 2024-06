Amazfit Helio Ring zná českou cenu a spouští předobjednávky

Fotografie: Amazfit

Na začátku roku představený chytrý prsten už zná svoji českou cenu zveřejněnou na amazfit.cz. Nabízí se ve dvou velikostech – 10 a 12, přičemž obě dvě vyjdou na 7 490 korun. Výrobce chystá ještě další velikosti od 7 až po 13 a na stránce také připojuje návod, jak pomocí provázku zjistit svoji velikost.

Už je také jasná finální výbava. Prsten ze slitiny titanu váží zhruba 4 gramy a vešly se do něj následující senzory: senzor tepové frekvence PPG (2 zelené diody + 1 dvoubarevná dioda + 2 PD); 3osý akcelerometr; 3osý gyroskop; teplotní senzor a EDA (hardwarová podpora, následný software OTA). Z toho plyne, že prsten zvládne sledovat zhruba totéž, co chytré hodinky nebo náramky: tepovou frekvenci, saturaci krve kyslíkem a míru stresu. Společně se sportovními výkony a sledováním spánku tak dostanete potřebné informace pro to, abyste mohli lépe trénovat nebo odpočívat. To vše prostřednictvím Aplikace Zepp, se kterou prsten spárujete. Je k dispozici pro Android 7.0 a iOS 12 a novější.

Byla také odtajněna velikost baterie a její výdrž. Různé velikosti se drobně liší, shodně však slibují výdrž až čtyři dny. Dobíjení probíhá pomocí speciálního doku připojeného k USB. Prsten se může pochlubit solidní odolností proti vodě, konkrétně 10 ATM, ale chybí mu NFC, tedy i do budoucna možnost platit.