Chcete mě? Letošní MWC ovládli robotičtí psi, toto je Tecno Dynamic 1

Před lety se segmentem spotřební elektroniky prohnala vlna jménem „Aibo“. Chtěl ho skoro každý, kdo na něj narazil, ale jen do chvíle, než si přečetl jeho cenovku. Druhá generace byla už o něco přístupnější a po letošním MWC se zdá, že brzy budeme v ulicích potkávat více robotických psů než těch živých. Do jejich výroby se totiž chystají pustit i výrobci mobilů, mezi nimi méně známá čínská značka Tecno.

Její model Dynamic 1 nijak nezastírá, že z hlediska designu si bere inspiraci u Boston Dynamics. Není to ale pracovní stroj, ale spíše hračka. Byl pečlivě vyroben tak, aby kopíroval přirozené pohyby psa. Jeho úkony, jako je jemné podupávání nohou, pohyby hlavy a těla a hravé dovádění, se velmi podobají úkonům domácího mazlíčka. Když ho hezky požádáte, zatančí vám i taneček. Jako modelový pes v tomto případě figuroval německý ovčák.

MWC 2024, TECNO's innovative Dynamic 1 robotic dog.



Equipped with an AI HyperSense Fusion System and Intel Real Sense D430 depth camera which allows it to recognize obstacles and move around them.#TECNOxMWC24#ReachForTheFuture #MWC2024 pic.twitter.com/4sizVNUwai