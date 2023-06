Elektřina z obnovitelných zdrojů pokryje celoroční spotřebu T-Mobile

Fotografie: ČEZ

ČEZ ESCO se stane dodavatelem 100 GWh zelené elektřiny pro T-Mobile. Od roku 2024 do roku 2026 tak bude dodávat energii do zhruba 3 000 odběrných míst, mezi která patří kromě prodejen a administrativních budov také datová centra a vysílače. Společnost T-Mobile jako jeden z největších odběratelů elektřiny v České republice chce být zase o krok blíže k uhlíkové neutralitě, a proto se rozhodla svou celoroční spotřebu elektrické energie pokrýt energií vyrobenou ryze obnovitelnými zdrojů.

„Velmi nás těší, že se T-Mobile přidává mezi firmy, které od nás zelenou elektřinu odebírají. Co do objemu dodávek i velikosti sítě půjde o jednoho z největších zákazníků. Pořízením 100 GWh zelené elektřiny uspoří T-Mobile každý rok zhruba 43 000 tun CO 2 oproti běžně dodávané elektřině. V současnosti s T-Mobile jednáme také o možném zavedení dalších zelených opatření, která povedou ke snižování emisí skleníkových plynů,“ řekl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Skupina ČEZ vyrábějící zelenou elektřinu ve vodních, solárních, větrných, biomasových elektrárnách a zároveň vykupující zelenou elektřinu od malých podnikatelů vlastnících obnovitelné zdroje se takto snaží naplnit svou strategii Čistá Energie Zítřka. Ve zmiňované strategie si ČEZ nadefinoval ambiciózní cíle, mezi které například patří plán vybudovat do roku 2030 dalších 6 000 MW obnovitelných zdrojů, skončit s využíváním uhlí v teplárenství a výrobu elektřiny z uhlí omezit na minimum. Do roku 2040 chce být ČEZ zcela klimaticky neutrální.

ČEZ ESCO si dále klade za cíl dekarbonizovat český průmysl, obce a veřejnou správu, čehož chce dosáhnout mimo jiné dodávkami zelené elektřiny a instalacemi fotovoltaických elektráren přímo pro zákazníky. Mezi poslední významné zakázky v sektoru fotovoltaických zdrojů patří například stavba elektrárny na střeše obchodního centra Černý Most nebo na střeše centrály Komerční banky. ČEZ ESCO je také významným dodavatelem energetických úspor se zárukou (EPC). Projekty energetických úspor loni ušetřily městům, obcím a veřejné správě přes 300 milionů korun.